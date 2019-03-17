Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о слиянии

Ведущие финансовые институты Германии Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о слиянии. Пока что это — неофициальная информация.

О старте диалога сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Слухи о возможном слиянии банков время от времени возникают на протяжении нескольких месяцев. Они были настолько устойчивыми, что их пришлось комментировать правительству Германии. Там заявили, что власти «открыты к экономически целесообразным вариантам» в банковской сфере.