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Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о слиянии 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: News.ru
Ведущие финансовые институты Германии Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о слиянии. Пока что это — неофициальная информация.
О старте диалога сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.
Слухи о возможном слиянии банков время от времени возникают на протяжении нескольких месяцев. Они были настолько устойчивыми, что их пришлось комментировать правительству Германии. Там заявили, что власти «открыты к экономически целесообразным вариантам» в банковской сфере.
Ранее News.ru сообщал, что транзакции на миллиарды долларов, обработанные Deutsche Bank, вызвали интерес Федеральной резервной системы. Там заподозрили отмывание денег.
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