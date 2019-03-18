Экс-президент «Азбуки вкуса» стал партнером сети Cofix

Израильская сеть кофеен Cofix привлекла для экспансии в России нового партнера. Им стал экс-президент «Азбуки вкуса» Владимир Садовин . Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Садовин вошел в совет директоров компании и получил миноритарную долю в головной структуре Cofix Group Ltd. Его основной задачей в Cofix будет трансформация франчайзинговой модели, чтобы при выходе на новые рынки требовалась минимальная адаптация. Также топ-менеджер будет курировать формат по продаже кофе навынос.

Садовин пришел в сеть супермаркетов «Азбука вкуса» в 2002 году на должность директора по маркетингу. Спустя два года он стал президентом розничной сети и оставил эту должность в 2018 году.

Cofix основана в Израиле в 2013 году. В основе концепции — фиксированные цены на кофе, закуски, выпечку и десерты. Всего открыто около 240 точек. В России сеть работает через ООО «Урбан Кофикс Раша». На данный момент у Cofix в Москве есть 120 точек, девять из которых в собственности, остальные развиваются по франшизе.

К 2020 году Cofix планирует открыть в Москве еще около 160 точек и примерно 20 кофеен в Санкт-Петербурге, Иркутске и Казани, сообщили в компании. В целом за пять лет сеть намерена запустить около 5 тысяч заведений по всему миру, из которых около 1 тысячи должны работать в России.

Также ведутся переговоры о выходе на рынки Казахстана, Украины, Польши, Великобритании, Франции, Испании и Мексики, рассказал газете Садовин.