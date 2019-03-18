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Экс-президент «Азбуки вкуса» стал партнером сети Cofix 

RB.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Израильская сеть кофеен Cofix привлекла для экспансии в России нового партнера. Им стал экс-президент «Азбуки вкуса» Владимир Садовин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Садовин вошел в совет директоров компании и получил миноритарную долю в головной структуре Cofix Group Ltd. Его основной задачей в Cofix будет трансформация франчайзинговой модели, чтобы при выходе на новые рынки требовалась минимальная адаптация. Также топ-менеджер будет курировать формат по продаже кофе навынос.
Садовин пришел в сеть супермаркетов «Азбука вкуса» в 2002 году на должность директора по маркетингу. Спустя два года он стал президентом розничной сети и оставил эту должность в 2018 году.
Cofix основана в Израиле в 2013 году. В основе концепции — фиксированные цены на кофе, закуски, выпечку и десерты. Всего открыто около 240 точек. В России сеть работает через ООО «Урбан Кофикс Раша». На данный момент у Cofix в Москве есть 120 точек, девять из которых в собственности, остальные развиваются по франшизе.
К 2020 году Cofix планирует открыть в Москве еще около 160 точек и примерно 20 кофеен в Санкт-Петербурге, Иркутске и Казани, сообщили в компании. В целом за пять лет сеть намерена запустить около 5 тысяч заведений по всему миру, из которых около 1 тысячи должны работать в России.
Также ведутся переговоры о выходе на рынки Казахстана, Украины, Польши, Великобритании, Франции, Испании и Мексики, рассказал газете Садовин.
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Компании , Владимир Садовин
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