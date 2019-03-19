СМИ: Российские IT-компании опасаются роста страховых взносов

Поправки в налоговую систему должны были снизить с начала текущего года нагрузку на бизнес. Теперь ставка взноса за сотрудников в ПФР фиксируется на уровне 22% с годовых зарплат размером менее 1,15 млн рублей и 10% дополнительно с зарплат сверх этого порога. Без изменений выплат оставались бы 26% со всей суммы дохода сотрудника.

Но после внесений изменений в НК пропала фраза о льготах для компаний в сфере IT, резидентов "Сколково", ОЭЗ и ряда других бизнес-структур, на которые ставка в 10% для зарплат выше порога в 1,15 млн рублей не распространялась много лет.