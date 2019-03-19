Российский бизнес, который много лет пользовался льготами по взносам в Пенсионный фонд России (ПФР) , опасаются, что из-за вступивших в 2019 году поправок в Налоговый кодекс остались без послаблений, пишет газета "Ведомости".
Поправки в налоговую систему должны были снизить с начала текущего года нагрузку на бизнес. Теперь ставка взноса за сотрудников в ПФР фиксируется на уровне 22% с годовых зарплат размером менее 1,15 млн рублей и 10% дополнительно с зарплат сверх этого порога. Без изменений выплат оставались бы 26% со всей суммы дохода сотрудника.
Но после внесений изменений в НК пропала фраза о льготах для компаний в сфере IT, резидентов "Сколково", ОЭЗ и ряда других бизнес-структур, на которые ставка в 10% для зарплат выше порога в 1,15 млн рублей не распространялась много лет.
Как заявил изданию директор налоговой практики PwC Василий Голованов, отсутствие фразы про льготников заставило представителей российского бизнеса волноваться. Так, ассоциация разработчиков программного обеспечения "Руссофт" в свою очередь направила письмо в АП с просьбой изучить этот вопрос.