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Грефа выдвинули кандидатом на пост главы Сбербанка 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что наблюдательный совет банка выдвинул его кандидатом на должность президента банка для избрания на годовом собрании акционеров.
Ранее во вторник он сообщил, что годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 24 мая.
"…Внесен вопрос об избрании президента, председателя правления, и утверждена моя кандидатура как кандидата для голосования наших акционеров", — сказал Греф журналистам по итогам заседания набсовета во вторник.
Пост президента — председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007 года. Акционеры Сбербанка переизбирали его три раза. Полномочия Грефа истекают к декабрю 2019 года.
В декабре 2017 года Греф говорил, что уходить из банка до окончания контракта он не планирует, но у него есть два преемника на всякий случай. В конце февраля текущего года глава Сбербанка заявил, что вопрос возможного продления его полномочий на посту президента банка будет решен с акционерами через несколько месяцев.
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Комментарии
Компании , Герман Греф , Сбербанк России
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