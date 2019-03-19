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Сбербанк рассказал о выгоде от покупки «Тройки Диалог» 

News.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В расследовании OCCRP об офшорах «Тройки Диалог» очень мало информации, а конкретики и того меньше. Так считает глава Сбербанка Герман Греф. Топ-менеджер финансовой организации выразил уверенность, что компании, которые были упомянуты в расследовании, не имеют к руководимой им организации никакого отношения.
«Очень много аспектов и очень мало информации. Я за то, чтобы не приклеивать людям лейблы», — сказал Греф.
В довершении темы Греф подчеркнул, он по-прежнему оценивает приобретение Сбербанком «Тройки Диалог», как выгодную сделку, сообщает ТАСС.
«Для нас это была выгодная сделка. Сбербанк заплатил 1 $ миллиард, а на балансе «Тройки» было 800 $ тысяч», — сказал экономист.
Журналистское объединение OCCRP провело расследование, согласно которому «Тройка Диалог» под руководством Рубена Варданяна создала сеть офшоров, через которую из России выводились серьёзные финансовые средства, в том числе с использованием криминальных схем. Сам Варданян назвал изложенные журналистами факты вымыслом, писал ранее News.ru.
«Сбербанк» купил инвестиционный банк «Тройка Диалог» в марте 2011 года.
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Компании , Рубен Варданян , Герман Греф , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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