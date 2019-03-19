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Орешкин назвал ключевой задачей Сбербанка построение цифровой экосистемы 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, входящий в наблюдательный совет Сбербанка, считает ключевой задачей кредитной организации — создание цифровой экосистемы.
"Считаю, что в настоящее время ключевая задача для банка лежит уже не в сфере банковской деятельности, а в области создания цифровой экосистемы, конкурентной на глобальном уровне", — прокомментировал министр.
Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов самый разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.
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Компании , Максим Орешкин , Сбербанк России
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