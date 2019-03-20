«Зелёные амперы» могут стать прибыльными

Хозяевам установок, работающих на энергии солнца, ветра или воды и позволяющих получать электричество мощностью до 15 кВт, не просто хотят позволить продавать вольт-амперные излишки сетевым компаниям, но и, как стало известно « Парламентской газете », не платить налоги с полученной прибыли. Как заявленные Минфином Минэнерго законопроекты помогут развитию в стране возобновляемых источников энергии (ВИЭ)?

Без налогов ещё выгоднее

Сегодня во всем мире набирает обороты просьюмерский тип энергопотребления, который заключается в том, что граждане в целях экономии уходят из-под опеки крупных сетевых компаний и устанавливают в домохозяйствах собственные генерирующие элементы (как правило, солнечные панели), покрывая за их счёт свои нужды. При этом остатки выработанной электроэнергии владельцы домашних электростанций могут выдавать в сеть и продавать по рыночной цене.

Для стимулирования набирающей обороты «зелёной темы» Министерство энергетики разработало проект федерального закона о развитии микрогенерации, который не только упрощает процесс размещения частных электростанций, но и делает их при определённых условиях прибыльными. Госдума приняла документ в первом чтении 6 февраля.

Предлагаемая новация даёт возможность владельцам собственных генераций как продавать излишки электроэнергии, так и в случае нехватки приобретать её по конкурентной стоимости на энергорынке.

Согласно законопроекту, чтобы продать излишки электричества, выработанного ветряком или солнечными модулями на крыше собственного дома, объекты микрогенерации должны быть присоединены к местным сетям в рамках договора с гарантирующим поставщиком, в зоне покрытия которого находится мини-станция на основе возобновляемых источников энергии.

Как пояснил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв , разрешение на продажу энергоизлишек — это только первый шаг. Масштабность планам по развитию в стране «зелёной энергетики» придают сопутствующие инициативы Минфина, который со своей стороны намерен сделать выгоду для владельцев солнечных батарей или ветряков более ощутимой. Ведомство разрабатывает законопроект, в соответствие с которым все доходы, полученные гражданами от продажи непотраченного электричества, освобождаются от налогов.

Сам себе генератор

Малая мощность электростанций — до 15 кВт включительно — объясняется тем, что эти параметры входят в льготную категорию. Для таких мощностей не нужны особые разрешения на подключение, не требуется участие Ростехнадзора . Поэтому процедура будет понятной и комфортной для потребителей.

«Глобальных проблем для подключения потребителей возникнуть не должно, — уверен депутат. — Однако активное внедрение практик микрогенерации возможно только в условиях функционирования интеллектуальных сетей. Для регионов России большое окно возможностей собственной генерации откроется вместе с интеллектуализацией электросетевого комплекса, которая сейчас осуществляется высокими темпами, благодаря усилиям ПАО «Россети»».

Вместе с тем парламентарий отмечает, что риски от использования небольших частных электростанций как для безопасности её владельцев, так и для работы энергосистем на данном этапе пока ещё не проработаны. Остаются открытыми вопросы самостоятельного проведения владельцами ремонтных работ, устранения повреждений.

«Безусловно, в сопроводительных нормативных правовых актах все вопросы о техприсоединении таких объектов, участии в этом процессе представителей ТСО и Ростехнадзора будут доработаны и освещены», — подчеркнул депутат.

По данным Ассоциации гарантирующих поставщиков и электросбытовых компаний, окупаемость проектов микрогенерации в рознице составляет 20 лет, в ряде случаев она может быть сокращена до 15 лет. При этом стоимость солнечных панелей кратно сокращается каждый год. В США, к примеру, черепица с фотоэлементами уже свободно продается в супермаркетах. Валерий Селезнёв убежден, что скоро тренд на снижение стоимости генерации на ВИЭ дойдёт и до России.