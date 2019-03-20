Почему в России противопоказано заниматься бизнесом

Бизнес-климат в России оставлять желать лучшего. Как показал опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой РФ в конце 2018 — начале 2019 года в регионах, почти 90% предпринимателей неудовлетворительно оценивают текущие условия для ведения бизнеса. При этом 43% отмечают, что ухудшение экономической ситуации негативно отражается и на их собственном деле.

Налоговая нагрузка

Практически все говорят об увеличении налоговой нагрузки. Причем, имеются в виду не столько фискальные сборы сами по себе, сколько различные неналоговые платежи — экологические, система «Платон» и т. д. Их количество огромно, и в каждом регионе есть какие-то свои персональные сборы, добавленные к общероссийским, рассказала вице-президент ТПП Елена Дыбова на пресс-конференции в Москве.

Бизнес уже давно предлагает создать специальный реестр, куда будет внесены все эти поборы. Такой документ позволит оценить масштаб бедствия и решить, какие платежи действительно необходимы, а что можно — и нужно! — убрать. В любом случае, они не должны хаотично добавляться каждым регионом по своему усмотрению.

По словам эксперта, пока идет сложная история переговоров. Но в Госудуме предлагают часть неналоговых платежей сделать официальными налогами и внести их в Налоговый кодекс. Очевидно, что для бизнеса это только ухудшит ситуацию. Между тем, и так уже порядка 70% российских предпринимателей сегодня готовы продать свой бизнес в связи с отсутствием рентабельности и горизонтов развития.

В России почти нет видов бизнеса, рентабельность которых выше ключевой ставки ЦБ , сообщил первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин . Исключения — в основном сырьевые предприятия, которые занимаются продуктами низких уровней передела.

"Рентабельность активов сегодня находится на самом низком уровне за всю историю — 6,5% (с учетом и нефтяных компаний), а ключевая ставка ЦБ — 7,75%", — напомнил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Это означает, что прибыль не покрывает даже обслуживания кредитов, ставка по которым, соответственно, еще выше".

Уголовное преследование

Ситуация с уголовным преследованием бизнеса тоже по-прежнему сложная, сказал Титов. Статистика по количеству зарегистрированных экономических преступлений улучшается, но совсем незначительно. Вернулась к показателям 2017 года цифра фигурантов подобных дел, содержащихся под стражей. И это, конечно, факт положительный. Но в то же время количество людей под домашним арестом растет гораздо быстрее, чем сокращается их число в СИЗО . Это тоже настораживает.

«Реакционность этой проблемы в том, что сегодня очень мощный слой у нас правоохранительных органов, следователей, чиновников контрольно-надзорных органов, которые очень сложно сдвигаются с тех базовых принципов, на которых они действовали многие годы. И президенту требуется постоянно говорить на эту тему, чтобы хоть как-то сдвинуть ситуацию», — посетовал бизнес-омбудсмен.

По его словам, из всех обращений в институт уполномоченного, почти четверть (23,3%) — это именно уголовные дела. Титов предлагает создать реестр всех уголовных дел экономической направленности (это понятие несколько шире, чем «предпринимательские» статьи) по аналогии с уже действующим Единым реестром проверок, который ведет Генеральная прокуратура

Реестр уголовных дел должен быть открыт для предпринимателей, чтобы они могли обращаться к нему, в реальном времени отслеживать движение по делам, которые против них возбуждены. Речь не идет о нарушении тайны следствия, но реестр может отражать все процедурные моменты — возбуждение дела, проведение обысков, экспертиз, другие процессуальные действия.

«Сегодня мы можем ориентироваться только на статистику возбужденных дел, которые дают прокуратура и следственные органы. Но реально мы их не видим. Около 15% дел передают в суды, 5% закрывают, а что с остальными — мы вообще не знаем. Мы говорим, что примерно 25% дел приостанавливаются, а что же остальные? Остальные постоянно, как Дамоклов меч, висят над теми предпринимателями, в отношении которых были возбуждены», — поясняет бизнес-омбудсмен.

Он также предлагает запретить прицеплять к основным экономическим статьям и статье 159 УК (мошенничество) статью 210 (преступное сообщество). Сегодня этим пользуются, чтобы необоснованно продлевать содержание предпринимателей под стражей до суда.

«Бухгалтер, водитель и генеральный директор вдруг становятся преступным сообществом. С этим надо тоже бороться», — считает Титов.

Еще один возможный запрет — возбуждать уголовные дела по хозяйственным спорам до тех пор, пока арбитраж не признал недействующими соответствующие договоры.

Бесконечные проверки

Продолжают кошмарить бизнес и контрольно-надзорные органы. Теоретически количество видов надзора в течение последних 3−4 лет должно было сокращаться, а они непрерывно увеличиваются — на 3−4 в год, поведал Корочкин.

«Идея регуляторной гильотины, которая была озвучена и президентом, и премьер-министром, исходит из того, что у нас бешеное количество избыточных требований. Они не очень определены, плохо прописаны и допускают широкие трактовки Кодекса административных правонарушений. А за несоблюдение любого такого требования предприниматель может быть оштрафован», — напоминает он.

Понимание того, что при любом раскладе, как бы ты ни старался, всегда найдется повод придраться и оштрафовать, отпугивает людей от создания собственного бизнеса, добавляет эксперт.

По мнению Титова, контроль и надзор вообще должен осуществляться не по ведомственному принципу, а по видам деятельности. Есть, например, ресторан. У него должен быть четкий исчерпывающий список требований по всем видам контроля. И неважно, какая инспекция приходит, никто не должен предъявлять тех требований, которых нет в этом списке.

Что же касается числа проверок, упомянутый реестр, который ведет Генпрокуратура, реально работает, заверил уполномоченный. Но сегодня появилось огромное количество проверок, которые в него не попадают.

«Есть в законе дыры в этом смысле. И они осуществляются по Кодексу об административных правонарушениях, который позволяет проводить различные виды специального контроля — административные расследования, мониторинги, срочные проверки. И этих проверок сегодня уже больше, чем тех, которые проводятся под контролем прокуратуры. Более того, штрафов по некоторым ведомствам выписывается значительно больше по этим нестандартным проверкам», — констатировал Титов.

Решение он предлагает очень простое: запретить возбуждать административные дела по результатам вот этого особого контроля. Проверять — пожалуйста, но штрафовать нельзя. Если вы хотите наказывать предпринимателя — идите в прокуратуру и получайте разрешение на внеплановую проверку.

На самом деле малого бизнеса в России ничуть не меньше, чем в других странах, уверяет бизнес-омбудсмен. Просто он в тени, поскольку работать легально в таких условиях невозможно. Это создает и перекос в структуре «малышей» — много торговли и услуг, мало производств: реализовать из тени собственную продукцию гораздо сложнее, чем перепродавать чужую.