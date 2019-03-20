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Boeing провел кадровую перестановку после крушения в Эфиопии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 30 минут назад
Фото: Reuters
Корпорация Boeing на фоне кризиса после крушений самолетов линейки 737 MAX сменила вице-президента по инженерно-техническим вопросам, бывший вице-президент будет полностью заниматься расследованием авиакатастроф.
Руководитель подразделения компании по коммерческим самолетам Кевин Макаллистер сообщил сотрудникам во внутреннем сообщении, попавшем в распоряжение Reuters, что бывший вице-президент и главный инженер подразделения по коммерческим самолетам Джон Хамильтон теперь полностью сфокусируется на роли главного инженера.
«Это позволит ему полностью посвятить внимание текущему расследованию катастрофы», — заявил Макалистер, пишет «Прайм».
По его словам, кадровые перестановки необходимы, так как компания «уделяет первостепенное внимание и обеспечивает дополнительные ресурсы в расследовании».
Теперь место вице-президента будет занимать Линн Хоппер, которая была вице-президентом подразделения испытания и оценки.
Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, включая США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера. После этого корпорация Boeing приостановила поставки самолетов 737 MAX клиентам.
Отметим, портфель заказов Boeing 737 MAX насчитывает не менее 200 авиалайнеров для КНР, однако Китай стал первой страной, которая ввела временный запрет на полеты этого типа воздушных судов.
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Комментарии
Компании , Кевин Макаллистер , Boeing , ЕС , Reuters
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