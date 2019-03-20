США проигрывают Китаю битву за Европу

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа , на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией, вопреки запрету США. Суть спора: китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».

«Мы не должны быть наивны», — заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя вопрос о доступе иностранных компаний к рынку 5G-технологий.

Также она подчеркнула, что и искусственных препятствий для иностранных компаний Германия строить не планирует.

Отвечая на вопрос, связанный с деятельностью известной корпорации Huawei («Хуавэй»), Меркель сказала, что не собирается исключать участника лишь из-за того, что он является представителем другой страны. Канцлер напомнила о требованиях властей ФРГ к компаниям, желающим участвовать во внедрении сетей 5G, заявив, что Германия будет действовать в соответствии с ними. По ее словам, Берлин не намерен отказываться от оборудования китайского поставщика Huawei, однако, как известно, планирует принять значительные меры безопасности.

Как отмечает ТАСС , сейчас в дискуссии о внедрении 5G ощущается недоверие европейцев к китайской компании Huawei. После того, как США обвинили Huawei в шпионаже, не представив, правда, никаких доказательств, компания оказалась под угрозой санкций. От всех своих союзников Штаты потребовали прекратить все дела с китайской корпорацией.

Напомним, что еще в декабре по запросу США в Канаде была взята под стражу финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу, которую заподозрили в нарушении режима американских санкций против Ирана. А в январе по подозрению в шпионаже власти Польши тоже задержали сотрудника Huawei.

Тем временем у себя в стране администрация президента Дональда Трампа планирует национализировать 5G-сети для большего контроля, а также для защиты от иностранного влияния. Об этом стало известно из доклада одного из американских чиновников, попавшего в прессу. По мнению экспертов, такой план демонстрирует страх перед Китаем, поскольку стало очевидно, что Америка начала проигрывать Китаю технологическую войну.

Как отмечала ранее «Газета.ru» , китайский гигант Huawei стал крупнейшим в мире производителем коммуникационного оборудования. Что касается американских интернет-гигантов, то они уже сорвали все сроки создания 5G-сети внутри самих США. Кроме того, они могут создавать их и дольше, и дороже, чем тот же Huawei. Но Вашингтон это обстоятельство не смущает, он продолжает нахраписто заставлять всех своих союзников отказаться от услуг китайцев и вести бизнес только с американскими интернет-компаниями.

Германский политолог Александр Рар назвал спор вокруг Huawei очередным тестом, который показывает, насколько Германия в частности и Евросоюз в целом могут отстоять перед США свои рыночные интересы.

«Это очень мучительная тема. Американцы ведут торговую войну с китайцами и уже предупредили: если немцы продолжат дальше работать с Huawei, если и дальше будут открывать китайской компании доступ на европейские рынки, то США могут пересмотреть сотрудничество двух стран в области разведок», — сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

По его словам, давление США на Германию сейчас нарастает — это касается не только деятельности Huawei, но и проекта «Северный поток-2». Но Германия вряд ли отступит, так как она сама заинтересована в участии своего бизнеса в модернизации Китая, а также в других совместных проектах.

«Накануне министр экономики Германии говорил, что «мы будем сотрудничать с КНР, но, конечно, будем следить, чтобы китайские фирмы не слишком глубоко залезли в наши технические или оперативные файлы», — отметил Рар.

Кстати, такие аргументы звучали 10 лет назад в отношении России, когда она хотела участвовать в покупке акций немецких компаний, напомнил эксперт.

«Кто в конце концов выиграет в этом конфликте и возможен ли компромисс, сказать очень сложно. Вашингтон нажимает на Европу абсолютно бескомпромиссно и не хочет слышать никаких возражений», — говорит Рар.

«Борьба за 5G — это большая борьба за весь новый технологический уклад. Это не просто новая скорость Интернета, это фундаментально другая индустрия, — рассказывает газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов . — Это борьба за промышленный потенциал, за перспективный технологический рост. Американцы пытаются отключить Китай от этого конкурентного преимущества, который им даст выход в 5G. Поэтому они давят на всех свои партнеров отказываться от оборудования Huawei. Борьба будет очень серьезной — и Европа будет основным полем битвы».

«Однако американцы в этом отстают уже не только от китайцев, но и от корейцев. У американцев нет решения под ключ, они только развивают его. Второе: американский «ключ» будет, в любом случае, дороже», — пояснил Абзалов.

«У Китая почти вся инфраструктура готовая. Китайцы сами производят оборудование, развивают инфраструктуру, у них есть готовое решение «под ключ». Американцы спохватились. Они поняли: если сейчас не давить Huawei, то лет через пять в Европе уже полностью будут развернуты сети 5G, — и развернуты китайцами». В результате американцы уже теряют самый важный ключ — доступ к интеллектуальной собственности.

«Для Европы важнее всего использовать новые сети в промышленности. Это не просто умная техника, которая проталкивает систему «умного дома», «умного города», «умного государства» и умная бытовая техника, но это еще и промышленное использование», — пояснил эксперт.

«Китайцы активно развиваются на европейском рынке, когда им закрыли американский. Они договорились с Великобританией, Германией, Францией. Если послушать, то в последнее время союзники Вашингтона начинают отбиваться от американских требований бойкотировать Huawei. Представители Великобритании уже заявили, что Huawei хоть и китайская компания, но отказываться полностью от ее техники не считают целесообразным», — отмечает Абзалов.

Градус антиамериканской риторики в Германии в последние дни явно растет. В тот же день, во вторник зампред нижней палаты парламента ФРГ Вольфганг Кубики выступил с сенсационным требованием — объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата. Правда, повод уже не был связан с IT-технологиями. Поводом стало требование посла от властей ФРГ выделить два процента от ВВП на оборону.

«Наша толерантность тоже имеет границы», — возмутился Кубики, которого цитирует РИА «Новости». По его мнению:

«Будучи американским дипломатом, нельзя вести себя как верховный комиссар на оккупированных землях, это должно знать!»

Забавно, что Кубики представляет в бундестаге Свободную демократическую партию (СвДП), которая отражает интересы крупного бизнеса, часто входила в правительство и считалась в ФРГ сильнее других ориентированной на США.

По мнению Александра Рара, спор вокруг Huawei лишний раз доказывает, что США занимаются расколом Европы.