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Банк «ДельтаКредит» и Росбанк приняли решение о слиянии 

Прайм 1 час назад
Фото: ТАСС
Банк "ДельтаКредит" и Росбанк, входящие в группу Societe Generale, приняли решение о слиянии, сообщается в материалах кредитных организаций.
В сентябре прошлого года группа Societe Generale сообщила, что "ДельтаКредит" будет присоединен к Росбанку к середине 2019 года.
"Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: реорганизовать акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" в форме присоединения к публичному акционерному обществу Росбанк", — говорится в сообщении.
Группа Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.
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Компании , Росбанк , ДельтаКредит
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