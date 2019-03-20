Банк «ДельтаКредит» и Росбанк приняли решение о слиянии

Банк "ДельтаКредит" и Росбанк , входящие в группу Societe Generale, приняли решение о слиянии, сообщается в материалах кредитных организаций.

В сентябре прошлого года группа Societe Generale сообщила, что "ДельтаКредит" будет присоединен к Росбанку к середине 2019 года.

"Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: реорганизовать акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" в форме присоединения к публичному акционерному обществу Росбанк", — говорится в сообщении.

Группа Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.