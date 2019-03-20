Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.35
$
64.34
73.06
73.29
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
73.90
Индексы и котировки Brent
68.42
+0.03 Золото
1313.91
+0.92 РТС
1226.26
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
20.03
1.1443
+0.0135
05.03
1.1308
17.03
06.03
22.02

Пострадали за рекламу: Google выписали штраф на $1,7 млрд 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Европейская комиссия установила, что Google злоупотребила своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, тем самым нарушив законы о конкуренции. Теперь IT-гиганту придется выплатить штраф в размере $1,7 млрд
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила о том, что Google был оштрафован на $1,69 млрд за подавление конкуренции в сфере онлайн-рекламы. Об этом сообщает CNBC.
В заявлении Европейской комиссии говорится о том, что Google заключала эксклюзивные соглашения с рекламодателями, запрещая им пользоваться поисковыми результатами от конкурентов IT-гиганта. Речь идет о сервисе контекстной рекламы от Google под названием AdSense.
Следователей привлеки требования Google, представленные в 2006 году, которые сторонние веб-сайты были обязаны выполнять, если они хотели добавить окошко поиска Google на свой ресурс. В 2009 году компания ослабила ограничения и позволила сайтам показывать рекламу конкурентов, но установила минимальное количество демонстраций собственной рекламы на центральных позициях, а также потребовала право вносить изменения в объявления соперников.
Выступая в Брюсселе, Маргрет Вестагер заявила, что Google помешала другим компаниями «честно конкурировать и развиваться» на рынке онлайн-объявлений.
«Google укрепил свое господство в поисковой рекламе онлайн и защитил себя от конкурентного давления, вводя антиконкурентные договорные ограничения на сторонние веб-сайты. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами Евросоюза», — сообщила Вестагер.
Старший президент Google по вопросам глобальных коммуникаций Кент Уолкер выпустил короткое заявление по поводу нового штрафа.
«Мы всегда поддерживали мысль о том, что здоровые, процветающие рынки отвечают интересам всех его участников. Мы уже внесли широкий спектр изменений в наши продукты, чтобы удовлетворить требованиям Еврокомиссии. В течение следующих нескольких месяцев мы будем представлять дальнейшие обновления, чтобы обеспечить больше прозрачности для наших европейских конкурентов», — рассказал Уолкер.
Сообщалось, что максимальный штраф для Google за это нарушение может достичь $13 млрд, что эквивалентно 10% мирового оборота Alphabet, владеющей популярным поисковиком. Впрочем, на деле денежные санкции в отношении компании оказались более скромными.
В четвертом квартале 2018 года доход от рекламных сервисов Google вырос на 20% и составил $32,6 млрд
По данным Европейской комиссии, с 2006 по 2016 год Google занимала доминирующее положение среди других компаний в Европейской экономической зоне — ее доля на рынке достигала 70%.
Этот штраф от Еврокомиссии в отношении Google стал третьим за два года. В июле 2018 года Брюссель оштрафовал компанию на $5 млрд за за «антиконкурентные практики», связанные с операционной системой Android, которая принадлежит компании. Маргрет Вестагер отметила, что Еврокомиссия ценит усилия Google, которые она прикладывает в этом направлении.
В 2017 году Google получил другой штраф от европейцев — согласно расследованию, которое велось семь лет, компания злоупотребила своим положением, продвигая собственный сервис с покупками. Суд постановил, что это грубое нарушение антимонопольного законодательства должно повлечь штраф в размере $2,7 млрд
Не все гладко у Google и в России: в середине декабря прошлого года компания была оштрафована Роскомнадзором на 500 тыс. руб. за то, что она не выполнила требования регулятора по подключению к системе с реестром запрещенных интернет-ресурсов.
Как следует из закона «Об информации…», поисковые системы, работающие в России, обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится перечень запрещенных в стране ресурсов.
«Мы ответ от компании Google получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают — так написано в письме. Поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось, и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей», — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров во время встречи с журналистами.
Газета.Ru: последние новости
Кто попал в санкционный список Украины против России Китай может исключить закупки Boeing 737 Max Сенат США требует объяснений от IT-компаний из-за трагедии в Новой Зеландии
Комментарии
Компании , Статьи , Александр Жаров , Роскомнадзор , ЕС , Еврокомиссия , Google
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение