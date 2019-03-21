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Названы миллиардеры с наибольшими доходами по версии Forbes 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Деловой журнал Forbes представил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году.
На первом месте находится бизнесмен Сергей Галицкий, доход которого по оценке издания составил 2,44 млрд долларов, источником дохода послужила продажа акций ритейлера «Магнит».
На втором месте рейтинга — Михаил Прохоров, чей доход за отчетный период составил 1,77 млрд долларов за счет продажи баскетбольного клуба Brooklyn Nets и акций «Русала». На третьей позиции находится Владимир Лисин с доходом в 1,59 млрд долларов, полученным от дивидендов НЛМК.
На четвертом и пятом местах Алексей Мордашов и Алишер Усманов с доходами 1,46 млрд долларов и 1,12 млрд долларов соответственно. Источником доходов у Мордашова послужили дивиденды и продажа акций «Северстали», а также дивиденды Nordgold и TUI. Доходы Алишера Усманова, по данным Forbes, сложились из продажи доли в лондонском футбольном клубе «Арсенал» и дивидендов «Металлоинвеста».
Forbes отмечает, что оценкой дохода послужила сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 10 февраля 2018 года по 8 февраля 2019 года Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. При этом не учитывались сделки по продаже личного имущества.
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