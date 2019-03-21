Российский газовый монополист «Газпром» предоставил Венгрии гарантии поставок газа после 2019 года, когда закончится договор с Украиной о транзите топлива. Об этом, по итогам совместной встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто.
Сегодня генеральный директор «Газпрома» и я пришли к соглашению, что «Газпром» будет поставлять газ в Венгрию в следующем году независимо от транзитного соглашения по газу между Украиной и Россией, — отметил Сиярто.
В свою очередь, в «Газпроме» отметили, на встрече также обсуждалась реализация совместных с Будапештом проектов строительства новых экспортных газопроводов и развитие газотранспортной системы Венгрии, информирует ТАСС.
Срок действия подписанных в 2009 году между «Газпромом» и «Нафтогазом» двух контрактов о поставках и транзите газа через территорию страны в Европу истекает в конце 2019 года. О какой-либо пролонгации соглашения на взаимовыгодной основе речь пока не идёт.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал западные страны отказаться от политики двойных стандартов в отношении России.