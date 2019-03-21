«МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика

Чистая прибыль российского оператора «МегаФон» в 2018 году выросла в годовом выражении на 2,7% до 21,068 млрд руб., говорится в сообщении компании. Рост консолидированной выручки составил 4,3% — до 335,549 млрд руб.

В IV квартале 2018 года чистая прибыль снизилась на 62,7% в годовом выражении до 1,133 млрд руб., консолидированная выручка — увеличилась на 4,5% до 88,412 млрд руб.

«Консолидированные капитальные затраты за год достигли рекордных 81,5 млрд руб., которые были направлены на дальнейшее расширение сети LTE, повышение надежности нашей сети и ИТ-инфраструктуры, а также на соблюдение требований закона Яровой о хранении данных», — говорит гендиректор компании Геворк Вермишян.

По данным «МегаФона», число его базовых станций LTE на начало этого года достигло 49600 штук, эта сеть охватывает 79% населения.

Число мобильных абонентов на конец года составило 76,9 млн человек. При этом за прошлый год клиент «МегаФона» в среднем скачал 9,3 гигабайт трафика (показатель DSU), что на 41,9% превосходит показатель 2017 года. В IV квартале этот показатель составил уже 10,5 гигабайт. Увеличение активности абонентов в сети «МегаФон» связывает с внедрением продуктов, направленных на рост потребления услуг передачи данных (тарифные линейки «Включайся!», «Управляй!», роуминговые предложения и т.д.), и ростом доли смартфонов на рынке. Проникновение смартфонов составляет 70,3% от всех устройств, зарегистрированных в сети оператора, в то время как общее количество устройств, поддерживающих 4G и зарегистрированных в сети «МегаФона», увеличилось на 32,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28,2 млн устройств.