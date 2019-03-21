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«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по разбирательству с «Газпромом» 

Р-Спорт + ещё 16 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
В НАК "Нафтогаз" отреагировали на приостановку Высоким судом Англии и Уэльса разбирательства по спору с "Газпромом".
Как отмечается в сообщении на сайте компании, исполнение решения Стокгольмского арбитража будет возможно после вердикта Апелляционным судом округа Свеа (Швеция) "при условии выполнения "Газпромом" определенных действий". Среди них указываются дополнительные обязательства относительно несокрытия и невывода активов из юрисдикций Англии и Нидерландов, а также предоставление денежного обеспечения в качестве гарантии выполнения требований суда.
"Если "Газпром" будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц Газпрома. В свою очередь, "Нафтогаз" сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса", — говорится в сообщении.
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом". Судебный процесс будет продолжен после вынесения вердикта Апелляционным судом округа Свеа. Решение суда в Англии было вынесено 15 марта.
В начале марта 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.
"Газпром" обжаловал эти решения в суде шведского округа Свеа, а также объявил о расторжении контрактов с украинской стороной.
При этом Киев пытается принудительно взыскать с "Газпрома" средства в разных странах. По просьбе "Нафтогаза" летом 2018 года Высокий суд Англии и Уэльса принял приказ об аресте активов российской компании на территории страны, однако в сентябре отменил его под обязательство концерна не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний.
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Комментарии
Компании , Нафтогаз , Газпром
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