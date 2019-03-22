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Чистая прибыль Nike за 9 месяцев 2018-19 фингода выросла почти в 4 раза 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам девяти месяцев 2018-19 финансового года, завершившегося 28 февраля, нарастил чистую прибыль в годовом выражении в 3,8 раза, до 3,04 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде выросла до 1,87 доллара против 0,48 доллара годом ранее. Выручка компании за девять месяцев увеличилась на 9% в годовом выражении, составив 28,933 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала Nike получила чистую прибыль в 1,101 миллиарда долларов, годом ранее компанией был зафиксирован чистый убыток в 921 миллион долларов. Разводненная прибыль составила 0,68 доллара против убытка в 0,57 доллара годом ранее. Выручка компании за три месяца выросла на 7% в годовом выражении, составив 9,611 миллиарда долларов.
При этом рост выручки в странах Северной Америки составил за три месяца 7%, показатель достиг в регионе 3,81 миллиарда долларов, что оказалось слабее прогноза аналитиков в 3,87 миллиарда, который приводит агентство Рейтер. На фоне этого акции компании на предварительных торгах дешевеют на 4,7%. Данный регион является для Nike крупнейшим по показателю выручки.
В странах Европы, Ближнего Востока и Африки рост продаж составил 6%, до 2,435 миллиарда долларов, в Китае — 19%, до 1,588 миллиарда, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке — 3%, до 1,307 миллиарда. Компания ожидает, что в четвертом квартале рост выручки составит 1-3% в связи с валютными колебаниями, аналитики ожидали прогноз роста на уровне 6,1%.
Американская компания Nike Inc. является одним из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
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Компании , Reuters
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