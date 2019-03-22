СМИ: Uber проведет IPO на фондовой бирже Нью-Йорка

Сервис такси Uber намерен в следующем месяце провести первичное публичное размещение акций (IPO) на фондовой бирже Нью-Йорка (NYSE), сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Uber Technologies Inc. выбрал фондовую биржу Нью-Йорка для своего скорого публичного размещения акций", — пишет агентство.

Как ранее сообщали источники, размещение может пройти в апреле.

В декабре 2018 года СМИ писали, что Uber конфиденциально подал предварительную заявку на проведение IPO. Размещение было намечено на первый квартал 2019 года.

В начале декабря сервис заказа такси Lyft также сообщал о конфиденциальной подаче заявки на IPO. Ранее в марте Lyft заявила, что планирует провести IPO по цене 62-68 долларов за акцию. Сумма размещения таким образом может достичь 2,2-2,4 миллиарда долларов.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.