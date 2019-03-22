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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь» 

Прайм + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Банк России отозвал у компании "АСКО-Жизнь" лицензию на добровольное страхование жизни, следует из сообщения ЦБ.
"Данное решение принято в связи с неосуществлением в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности", — говорится в сообщении.
Компания "АСКО-Жизнь" была создана в 2006 году, специализация — страхование жизни и личное страхование, в основном ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней. Головной офис страховщика сначала находился в Набережных Челнах, затем переехал в Москву.
До октября 2017 года "АСКО-Жизнь" входила в страховую группу АСКО, но вышла из нее после смены собственника. В том же году страховщик передал страховой портфель в компанию "Чулпан-Жизнь" в связи с решением о прекращении страховой деятельности.
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