ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

Банк России отозвал у компании "АСКО-Жизнь" лицензию на добровольное страхование жизни, следует из сообщения ЦБ.

"Данное решение принято в связи с неосуществлением в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности", — говорится в сообщении.

Компания "АСКО-Жизнь" была создана в 2006 году, специализация — страхование жизни и личное страхование, в основном ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней. Головной офис страховщика сначала находился в Набережных Челнах, затем переехал в Москву.

До октября 2017 года "АСКО-Жизнь" входила в страховую группу АСКО, но вышла из нее после смены собственника. В том же году страховщик передал страховой портфель в компанию "Чулпан-Жизнь" в связи с решением о прекращении страховой деятельности.