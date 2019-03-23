В Apple призвали Китай стать более открытым ради мировой экономики

Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление Кук сделал во время своего выступления на Китайском форуме развития в Пекине.

«Мы наблюдаем, как КНР меняется и эволюционирует, и мы хотим, чтобы Китай продолжил открываться миру. Это важно не только для страны, чтобы достичь наивысшего потенциала своего развития, но и для восстановления глобальной экономики», — сказал он.

По словам главы американской компании, добиться процветания и благополучия людей можно лишь при совместной работе.

«Только работая вместе, мы сможем достичь прогресса», — заключил Кук.

Ранее китайское правительство обвинило Соединённые Штаты в попытках заблокировать промышленное развитие страны.