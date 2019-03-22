Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.40
73.00
73.10
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
73.90
Индексы и котировки Brent
66.59
–0.09 Золото
1311.18
–0.04 РТС
1217.34
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
22.03
1.1294
+0.0112
07.03
1.1182
19.03
08.03
25.02

«Газпром» работает по переводу расчетов в нацвалюты 

Вести Экономика + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Газпром" работает с потребителями газа по переводу расчетов в национальные валюты, заявил журналистам заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.
"Этот вопрос мы изучаем, работаем", — отметил Круглов.
"Переход в расчетах на национальную валюту — одно из тех направлений, по которому мы работаем. В принципе, оно поддерживается и правительством России", — заявил Круглов.
Главное направление — это переход на расчеты с Китаем в юани и рубли. Китай — один из крупнейших рынков для "Газпрома" наряду с европейским.
В декабре 2018 г. первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о несвоевременных расчетах иностранных партнеров.
Около трети расчетов в долларах российских компаний с иностранными партнерами задерживается до 3-х месяцев из-за согласования с управлением Минфина США OFAC (Office of foreign assets control).
В России идет дедолларизация, но правительство не выдавало директив на переход на расчеты в национальных валютах, сообщали "Вести. Экономика".
"Пока таких директив не давали, но, мне кажется, и сами компании заинтересованы в том, чтобы деньги за оплату услуг, поставленную продукцию поступали вовремя, а не с задержкой, бывало такое, на 3 месяца", — отметил министр.
Чаще всего расчеты в долларах задерживаются для госкомпаний и организаций, работающих в Оборонно-промышленном комплексе (ОПК) из-за согласований с OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США).
В итоге "компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше расчетов происходит в евро, в юанях, в рублях", подчеркнул Силуанов.
"Даже азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC: с американских компаний проще получить расчет, чем с азиатской", — отметил глава Минфина РФ.
Вести Экономика: последние новости
Миллер: "Газпром" готов продлить транзит газа через Украину Абрамович, Абрамов и Швидлер продали 1,8% Evraz по цене ниже рыночной Чистая прибыль Nike выросла в 4 раза
Комментарии1
Компании , Антон Силуанов , Андрей Круглов , Газпром , Казначейство США , Правительство РФ , Минфин
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение