«Газпром» работает по переводу расчетов в нацвалюты

"Газпром" работает с потребителями газа по переводу расчетов в национальные валюты, заявил журналистам заместитель председателя правления компании Андрей Круглов

"Этот вопрос мы изучаем, работаем", — отметил Круглов.

"Переход в расчетах на национальную валюту — одно из тех направлений, по которому мы работаем. В принципе, оно поддерживается и правительством России", — заявил Круглов.

Главное направление — это переход на расчеты с Китаем в юани и рубли. Китай — один из крупнейших рынков для "Газпрома" наряду с европейским.

В декабре 2018 г. первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о несвоевременных расчетах иностранных партнеров.

Около трети расчетов в долларах российских компаний с иностранными партнерами задерживается до 3-х месяцев из-за согласования с управлением Минфина США OFAC (Office of foreign assets control).

В России идет дедолларизация, но правительство не выдавало директив на переход на расчеты в национальных валютах, сообщали "Вести. Экономика".

"Пока таких директив не давали, но, мне кажется, и сами компании заинтересованы в том, чтобы деньги за оплату услуг, поставленную продукцию поступали вовремя, а не с задержкой, бывало такое, на 3 месяца", — отметил министр.

Чаще всего расчеты в долларах задерживаются для госкомпаний и организаций, работающих в Оборонно-промышленном комплексе (ОПК) из-за согласований с OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США).

В итоге "компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше расчетов происходит в евро, в юанях, в рублях", подчеркнул Силуанов.