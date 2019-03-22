Чубайс исполнил свою миссию

По словам Чубайса, за десять лет компании, которые появились при прямой поддержке «Роснано», заплатили государству 132,4 миллиарда рублей налогов, хотя в 2007 году на создание корпорации дали 130 миллиардов.

«То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими», — заявил председатель правления «Роснано», чьи слова приводит телеканал «Россия 24».

По итогам 2018 года госкомпания получила рекордную прибыль. Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), она составила 5,6 миллиарда рублей. За 2018 год «Роснано» вышла из капитала 50 проектов, зафиксировав таким образом доходность. Средняя прибыль от вложений составила 16,4 процента, отметил Чубайс. Однако на дивиденды компания готова направить небольшую сумму — 550 миллионов рублей.

Основной источник дохода «Роснано» — инвестиции. Корпорация вкладывается в перспективные высокотехнологичные предприятия, помогая таким образом развитию компании, а потом выходит из капитала, фиксируя прибыль. Именно это стало приносить «Роснано» основную прибыль, непосредственно инвестициями компания занимается с 2013 года.