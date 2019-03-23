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«Бизнес выбирает, где ему выгоднее»: Thomas Cook покупает «Библио-Глобус» 

BFM.RU + ещё 7 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Группа Thomas Cook, которой уже принадлежит «Интурист», объявила о покупке «Библио-Глобуса». Сначала британцы приобретут 30% совместного предприятия, которому будут принадлежать 100% акций российской турфирмы. СП будет создано с участием турецкой Ionic Invest. К январю 2020 года британский турхолдинг, как ожидается, станет владельцем 100% СП и получит полный контроль над «Библио-Глобусом».
Российский оператор, обслуживший в прошлом году около 3 миллионов человек, оценен в 10 млн долларов. Но стоимость сделки может возрасти до 150 млн по итогам трех лет работы «Библио-Глобуса». В таком случае дополнительные выплаты прежним собственникам будут произведены за счет средств, которые заработает туроператор.
Почему британцы решили купить «Библио-Глобус»? Вот что говорит вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин:
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты: «Крупнейшая [компания] на внутреннем рынке, более миллиона только в Сочи они привезли, обслужили. Имеет, конечно, и очень серьезные зарубежные сегменты, одна из самых эффективных, в том числе в онлайн-режиме. В принципе, это свидетельство, если это состоится, того, что после нескольких лет застоя в этом плане к нам вновь инвесторы как к растущему рынку и на выезде, и на въездном проявляют интерес. А для потребителей это, конечно, международные стандарты обслуживания, это диверсифицированный продукт и на выезд, потому что он очень широкий, и, конечно, очень серьезное снижение рисков, чем „Рога и копыта“, контору какую покупать. Это очень позитивный сигнал, тем более „Интурист“ уже у Thomas Cook. И санкции не вредят. Быть туристом одной из передовых компаний, во всяком случае она в пятерке, поэтому это расширение бизнеса. Наоборот, здесь и обратное влияние, показывается, что, несмотря на политические дрязги, бизнес выбирает, где ему выгоднее».
«Библио-Глобус» — один из крупнейших туроператоров России, основанный четверть века назад.
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Компании , Юрий Барзыкин , Торгово-промышленная палата , Российский союз туриндустрии
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