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Дочернюю компанию «Газпрома» в Армении оштрафовали на $20 тыс. 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: newsarmenia.am
Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении в ходе заседания в среду решила оштрафовать на 10 млн драмов ($20 тыс.) дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром Армения" за нарушение правил поставки и использования природного газа.
"В ходе мониторинга КРОУ выяснилось, что компанией "Газпром Армения" в ходе подключения новых абонентов не были соблюдены правила поставки и использования природного газа, а также требования лицензии на распределение голубого топлива, из-за чего были нарушены права потребителей. КРОУ приняла решение оштрафовать компанию на 10 млн драмов", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Армения получает природный газ из России. Поставку и распределение осуществляет компания "Газпром Армения".
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