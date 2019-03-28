Две страны ополчились на «Северный поток-2»

Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку-2»

Не имея юридических возможностей отказать, Дания изобретательно придумывает новые способы затянуть выдачу разрешения прокладки труб «Северного потока-2» в своих водах. И что самое интересное, ей в этом активно помогает Польша. Сможет ли «Северный поток-2» обойти очередные препятствия? И кто пострадает в случае задержки ввода в строй российского газопровода?

Датское энергетическое агентство попросило Nord Stream 2 AG, оператора строительства газопровода «Северный поток-2», включить в экологическую оценку вариант прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.

По сути, это новый, третий маршрут прокладки труб через воды Дании. Сначала Газпром предложил Копенгагену рассмотреть один вариант маршрута, который повторяет путь, по которому уже проложены трубы «Северного потока-1». Это маршрут к югу от острова Борнхольм в территориальных водах Дании, его протяженность 140 км. Для первой трубы Дания, кстати, дала разрешение самой первой из всех стран, а теперь она осталась единственной страной, не давшей такое разрешение для второго аналогичного проекта. В этот раз все пошло по заокеанскому сценарию.

После подачи заявки оператором Nord Stream 2 AG Дания приняла поправки к закону о континентальном шельфе, согласно которым МИД Дании может отклонить заявку на строительство трубопровода в территориальных водах страны. То есть Дания теперь может с легкостью заблокировать основной маршрут по политическим мотивам.

Этот маршрут чуть длиннее (175 км) и проходит к северо-западу от острова Борнхольм (а не с юга). Но главное здесь в том, что он проходит уже не в территориальной, а в исключительной экономической зоне Дании, где никаких политических ограничений быть не может. На этот маршрут МИД Дании уже никак не может повлиять: в исключительной зоне строительство газопровода регулируется конвенцией ООН по морскому праву. Здесь главное привести экологическое обоснование проекта, что российская сторона и сделала.

Такая ситуация означала, что Дании не под силу остановить строительство «Северного потока-2», даже если местный МИД заблокирует основной маршрут, второй ей придется одобрить. Поэтому Копенгаген решил просто затягивать принятие решения. А когда это стало выглядеть уже совсем неприлично, придумал новый способ притормозить проект. Дания предложила Nord Stream 2 AG третий маршрут — он, как и второй, проходит в ее исключительной экономической зоне, но в противоположном месте — на юге, а не к северо-западу от острова Борнхольм, как предлагал Nord Stream 2 AG в качестве альтернативы.

Nord Stream 2 AG рассказал, что Энергетическое агентство Дании направило запрос компании о включении в экологическую оценку влияния проекта опции маршрута газопровода в Датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. По длине третий маршрут, кстати, на 20 км больше основного, но на 15 км меньше второго — а именно составляет 160 км.

В чем смысл изучать столько маршрутов? Не появится ли потом четвертый, пятый т.д. маршрут? На самом деле, никакого экономического или экологического смысла и обоснования в появлении третьего или иного маршрута, нет. «На Данию сильно давят из Вашингтона, и они ищут любую возможность, чтобы под видом неких новых исследований затянуть выдачу разрешения и тем самым затянуть реализацию проекта», — считает Алексей Гривач из ФНЭБ.

«Ранее третий морской маршрут был не доступен, потому что у Дании был неурегулированный территориальный спор с Польшей именно в этой зоне. Думаю, они специально вместе с поляками и под чутким руководством Вашингтона оперативно урегулировали этот спор, длившийся десятилетиями», — говорит Гривач.

В ноябре 2018 года Польша и Дания решили 40-летний спор о морских границах в Балтийском море. Соглашение касается морской экономической зоны как раз к югу от шведского острова Борнхольм, которая была предметом длительного спора между странами.

«Северный поток — 2», как и первая труба, проходит по дну Балтийского моря, и для прокладки труб необходимы разрешения на строительство в экономических водах от Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Трое партнеров Газпрома, хотя и не без проблем, такие разрешения дали. Однако Дания придумывает все новые способы этого не делать.

«Разрешение на прокладку труб для «Северного потока-1» сама Дания выдала очень оперативно — быстрее всех, а сейчас ее обрабатывают, на нее давят. Дания выступают в качестве колонии Вашингтона, которая действует исключительно в интересах американского бизнеса и американской элиты. Интересы Дании и ЕС в области безопасности в расчет не принимаются», — считает Алексей Гривач.

По его словам, сейчас на столе есть два маршрута, и по одному из них Дания в любом случае выдаст разрешение — это лишь вопрос времени. Третий маршрут, возникший из ниоткуда, теоретически компания-оператор трубы может и не рассматривать, это решит уже сам оператор. Но обоснований, почему нужно включать новый маршрут, нет.

«Но даже в случае рассмотрения третьего варианта — это займет несколько месяцев. И в целом на реализацию проекта это никак не повлияет. Датский участок может быть построен быстро, он небольшой», — считает Гривач.

Не исключено, что придется подать иск против датских властей за то, что они задерживают реализацию проекта, добавляет он.

На начало марта 2019 года было уложено 800 из 2100 км газопровода. На Данию приходится менее 10% протяженности трубы. Если разрешение на строительство газопровода в водах Дании будет получено в августе, то на завершение проекта останется 3-4 месяца. Впритык, но этого вполне будет достаточно.

У Дании действительно нет иного варианта — как одобрить один из маршрутов. Она оказалась в ловушке. С одной стороны, США давят и требуют одно, а с другой — правовое поле, в рамках которого Дания не может дать отрицательное заключение, потому что аналогичное разрешение ранее выдала для «Северного потока-1». А эти трубы ничем не отличаются от труб «Северного маршрута-2».

Поэтому в этом вопросе важно время. По первому маршруту Дания затягивает выдачу решения уже почти два года. Заявка на альтернативный маршрут была подана в августе прошлом году. Обычно такие запросы рассматриваются 8-12 месяцев, поэтому ответа от датчан ждали в августе 2019 года. А теперь появляется еще и третий вариант маршрута.

Тем временем трубы полным ходом укладываются, и если трубопрокадчики подойдут к водам Дании, а та так и не даст разрешение, спрятавшись под еще какой-нибудь натянутый повод, то терпеть убытки будет российская сторона.

«От Дании, безусловно, необходимо разрешение», — говорит эксперт.

И хотя самый плохой вариант эксперт считает маловероятным, однако исключать его совсем нельзя. Что же будет, если Дания упрется рогом и задержит выдачу разрешения на прокладку труб «Северного потока-2» так, чтобы с января 2020 года «Северный поток-2» не сможет заработать?

«Это искусственное подведение к возможному кризисному развитию событий. И для Европы, и для России, и для Украины — это плохо. Хорошо только для США. Поэтому в чьих интересах действует Дания, Украина или Польша? Явно не в своих и не в европейских», — отмечает эксперт ФНЭБ.

Конечно, это датский козырь Украина без сомнения будет использовать в свою пользу на трехсторонних переговорах о новом транзитном контракте, который заканчивает свое действие в декабре 2019 года. Если переговоры закончатся ничем, а «Северный поток-2» не запуститься в январе 2020 года из-за козней дотчан, то Европа просто не сможет получать серьезный объем российского газа ни через северную трубу, ни через украинскую. Это приводит к дефициту газа в Европе и скачку цен на него, что на руку и американскому СПГ, и властям США. Россия теряет выручку от продажи газа, резко сокращая налоговые поступления в бюджет страны. Сама Украина остается без газа для собственных нужд, так как реверс его из Европы был бумажным, а в реальности покупался российский транзитный газ: нет транзита, нет импорта для Украины.

«У Европы должна быть дубина продолжать транзит вне зависимости от того, есть контракт или нет контракта», — считает Гривач.

Правда, без контракта у Украины будет большой соблазн своровать транзитный газ. Впрочем, это будет на руку России, так как станет нелишним свидетельством того, что Украина бесчестный игрок и все разговоры о безопасности транзита через Украину — пустопорожние.