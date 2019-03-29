«Встречают по одежке»: зарплату россиянам рассчитают по фото

Нейросеть сервиса Superjob научилась заполнять резюме по фотографии соискателя с точностью до 88 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

В Superjob заявили, что алгоритм, среди прочего, способен рассчитать по фото соискателя, на какую зарплату он может претендовать. В компании утверждают, что нейросеть «с легкостью» определяет, к какой из 500 заданных базовых профессий относится человек.

По словам представителей Superjob, также система отличит фото водителя от бухгалтера или продавца от инженера-эколога с вероятностью в 99 процентов.

С вероятностью в 98 процентов алгоритм может выяснить, есть ли у человека высшее образование, его пол, возраст и опыт работы.

В Superjob рассказали, что «зарплатные аппетиты» соискателя позволяет вычислить база одежды, включающая более десяти миллионов экземпляров. Благодаря этой базе система узнаёт стоимость одежды соискателя.

"Мы знаем, сколько стоит эта одежда. Все-таки поговорка "Встречают по одежке" не просто так появилась. Поэтому в зависимости от того, что одето на человеке … система просчитает зарплатные аппетиты соискателя", — заявил президент сервиса Алексей Захаров.

Технология была разработана на основании анализа более 25 миллионов фото из резюме. Человек, который воспользуется программой автоматического создания резюме, сможет сам его корректировать.

«Российская газета» отмечает, что воспользоваться алгоритмом сможет любой, скачав приложение на свой смартфон и нажав кнопку «создать резюме и загрузить фото».