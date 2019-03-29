Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.80
$
64.85
72.70
72.81
Прогноз
01.04 – 08.04
$
65.00
73.45
Индексы и котировки Brent
68.49
+0.47 Золото
1290.94
+0.00 РТС
1219.48
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
29.03
1.1212
–0.0091
14.03
1.1303
26.03
15.03
04.03

«Встречают по одежке»: зарплату россиянам рассчитают по фото 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нейросеть сервиса Superjob научилась заполнять резюме по фотографии соискателя с точностью до 88 процентов. Об этом сообщает ТАСС.
В Superjob заявили, что алгоритм, среди прочего, способен рассчитать по фото соискателя, на какую зарплату он может претендовать. В компании утверждают, что нейросеть «с легкостью» определяет, к какой из 500 заданных базовых профессий относится человек.
По словам представителей Superjob, также система отличит фото водителя от бухгалтера или продавца от инженера-эколога с вероятностью в 99 процентов.
С вероятностью в 98 процентов алгоритм может выяснить, есть ли у человека высшее образование, его пол, возраст и опыт работы.
В Superjob рассказали, что «зарплатные аппетиты» соискателя позволяет вычислить база одежды, включающая более десяти миллионов экземпляров. Благодаря этой базе система узнаёт стоимость одежды соискателя.
"Мы знаем, сколько стоит эта одежда. Все-таки поговорка "Встречают по одежке" не просто так появилась. Поэтому в зависимости от того, что одето на человеке … система просчитает зарплатные аппетиты соискателя", — заявил президент сервиса Алексей Захаров.
Технология была разработана на основании анализа более 25 миллионов фото из резюме. Человек, который воспользуется программой автоматического создания резюме, сможет сам его корректировать.
«Российская газета» отмечает, что воспользоваться алгоритмом сможет любой, скачав приложение на свой смартфон и нажав кнопку «создать резюме и загрузить фото».
Комментарии
Компании , Личный счет , Алексей Захаров , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защитить «Северный поток-2» от США1
Кремль объяснил позицию Путина по ВСМ Москва-Казань1
Китай испугался Запада и ополчился на Россию193
ЦБ обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян2
Мечты разбиваются: Кремль против ВСМ Москва-Казань4
Видео
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
Две страны ополчились на «Северный поток-2»
Компании Рынки
Китай испугался Запада и ополчился на Россию
Компании
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Экономика
Курс рубля неожиданно расстроил россиян
Рынки
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу
Компании
«Это серьезнейшая война»: Россия о законе против газа
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение