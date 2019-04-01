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Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году 

ТАСС + ещё 23 5 часов назад
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа. Об этом говорится в ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL), опубликованном в понедельник.
С запуском проекта "Ямал СПГ" компании "Новатэк" Россия за прошлый год приблизилась по объемам поставок сжиженного газа к США. Так, если экспорт американского СПГ в 2018 году составил 20,7 млн т, то экспорт СПГ из России достиг 18,4 млн т (объемы проектов "Сахалин-2" и "Ямал СПГ").
Австралия, США и Россия (за счет "Ямал СПГ") обеспечили основной прирост предложения сжиженного газа в 2018 году. Новые объемы абсорбировали главным образом Китай и Южная Корея, отмечается в докладе.
Чистый импорт СПГ странами Европы увеличился на 6,4% год к году — до 48,9 млн т преимущественно за счет увеличения поставок в Бельгию (+ 1 млн т) и Нидерланды (+ 1,3 млн т). В то же время Испания снизила ввоз СПГ в минувшем году на 1,4 млн т отчасти в связи с приростом импорта трубопроводного газа. Всего Испания импортировала 10,8 млн т СПГ в отчетном году, за ней следуют Турция (8,3 млн т), Франция (7,8 млн т) и Италия (6 млн т).
В целом глобальный импорт СПГ в прошлом году вырос на 8,3% — до 314 млн т. Закупают сжиженный газ всего 42 страны, экспортируют — 20. Новыми странами импортерами сжиженного газа стали Бангладеш и Панама. Значительная доля поставок (76%) приходится на страны Азии.
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Компании , Видео , Рынки , ЕС , Новатэк
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