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Сбербанк и Emirates NBD подписали обновленное соглашение по турецкому Denizbank 

Rambler News Service + ещё 11 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк и дубайский банк Emirates NBD 2 апреля подписали соглашение с обновленными условиями купли-продажи турецкого Denizbank, «дочки» российского банка, сообщает пресс-служба Сбербанка.
«Emirates NBD и Сбербанк объявляют о том, что соглашение с обновленными условиями было подписано 2 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с подписанным соглашением, общая стоимость 99,85% акций Denizbank составила 15,48 млрд турецких лир (около $2,77 млрд).
В кредитной организации также добавили, что собственный консолидированный капитал Denizbank по турецким стандартам отчетности на 31 декабря 2018 года составил 15,51 млрд турецких лир (около $2,775 млрд). Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2019 года.
«Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2019 года, и она подлежит необходимому согласованию регулирующими органами», — сообщили в Сбербанке.
Сбербанк объявил о подписании обязывающего соглашения с дубайским банком Emirates NBD о продаже Denizbank 22 мая 2018 года. Соглашение предусматривало, что стоимость 99,85% акций Denizbank составляет 14,6 млрд турецких лир ($3,2 млрд). Банк сообщал, что ожидает закрытия сделки до конца 2018 года. Сроки закрытия сделки несколько раз сдвигались.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Недвижимость , Сбербанк России
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