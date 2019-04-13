Visa с 13 апреля в 3 раза повысила бесконтактный лимит по картам банков РФ

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков — до 3 тысяч с 1 тысячи рублей. Однако этот порог вырастет не сразу: крупные банки-эквайеры обещают постепенно настроить свои системы, рассчитывая на рост среднего чека и скорости обслуживания клиентов.

Visa в ответ на популярность безналичных платежей у россиян в середине марта объявила о намерении повысить лимит платежа без ввода пин-кода. Действительно, популярность бесконтактных платежей в России стремительно растет — по данным ЦБ , доля безналичных платежей в России по итогам 2019 года вырастет до 66% с 56% на конец 2018 года. Платежные системы MasterCard и "Мир" пока не собираются менять действующий лимит в 1 тысячу рублей.

В России лимит по бесконтактным платежам не менялся уже более пяти лет — его повышение давно назрело, уверен директор по развитию платежных решений компании "Эвотор" Заур Бесолов.

"В Европе лимит по бесконтактным платежам составляет порядка 100 евро. В целом, рост лимита — это шаг вперед, который позитивно скажется на дальнейшем росте бесконтактных оплат и оплат по картам, которые способствуют прозрачности экономики", — уверен эксперт.

ГОТОВНОСТЬ БАНКОВ

Повышение бесконтактного лимита для банков не является обязательным, этот вопрос они будут решать сами, пояснил руководитель дирекции процессинга Альфа-банка Сергей Брынин. "Банки-эквайеры будут сами принимать решение об увеличении лимита до 3 тысяч рублей. Дополнительных нагрузок на инфраструктуру это не требует", — отметил эксперт.

Увеличение лимита положительно скажется на клиентах, считают в Газпромбанке . Банк планирует поднять лимит до 3 тысяч рублей, однако пока не определился с датой запуска изменений. В пресс-службе ВТБ сказали, что банк полностью готов к изменениям, предлагаемым платежной системой. Банк "Русский Стандарт" будет следовать рекомендациям Visa, при этом в банке не назвали, в течение какого срока произведут настройку оборудования.

"Мы рассматриваем возможность повышения операции без пин-кода по картам Visa. Повышение лимита будем производить в эквайринговой сети постепенно. От других платежных систем подобные предложения мы не получали", — сообщил замдиректора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка Никита Хомутов.

Райффайзенбанк готов в ночь на 13 апреля сразу перенастроить все свои терминалы и не ожидает роста нагрузок на свои системы. "Повышение лимита возможно при условии, что настройки терминала изменены, карты поддерживают такие операции, а банки-эмитенты подтверждают такие операции. Райффайзенбанк планирует произвести централизованную настройку платежных терминалов в ночь с 12 на 13 апреля", — отметил руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин

Банк "Открытие" готов исполнить требование международной платежной системы Visa и увеличить лимит на покупки без пин-кода до 3 тысяч рублей в срок, сообщил начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Дмитрий Бочеров.

"Данное изменение будет реализовано для всех клиентов банка с картами Visa. На данный момент аналогичных запросов от других платежных систем не поступало", — добавил он.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Эксперты рассчитывают, что бесконтактные платежи станут в России еще более популярными и ожидают рост среднего чека в отечественных магазинах. Особых рисков для клиентов при этом они не видят. Единственная опасность, по их мнению, связана с потерей карты: мошенники смогут единоразово снять с нее большую сумму.

"Обновлять банкам ничего не придется: увеличение лимита — это всего лишь настройка систем банка. Наоборот, оно сделает бесконтактные платежи еще удобнее и популярнее среди клиентов, что в свою очередь приведет к увеличению скорости обслуживания, и вполне возможно, увеличению среднего чека. Единственный риск — это мошенничество, связанное с физической утратой карты. Однако этот риск существует и сейчас, решается блокировкой карты", — отметил директор департамента продуктов и решений компании INPAS Илья Карпейкин.

Каких-либо проблем для банков в связи с переходом на повышенный лимит не будет, полагают эксперты. По их оценкам, банкам не понадобится много времени для настройки оборудования — вероятнее всего, нужные работы они успеют завершить уже до конца этого года.