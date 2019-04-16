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Греф раскритиковал предложение ФАС о процентах за снятие наличных 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф назвал предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах непросчитанным.
«Я все-таки за то, чтобы чиновники высокого уровня, прежде чем что-либо предлагать, сначала взвешивали последствия. Я считаю, что это не совсем просчитанное заявление, потому, что если это произойдет, то это очень серьезно повлияет на наличие сети банкоматной. Знаете, как обычно, если услуга бесплатная, то нужно готовиться к тому, что ты будешь в очереди стоять за этой услугой. Здесь ровно такая же история», — заявил Греф, передает ТАСС.
Как считает Греф, нулевые комиссии могут вызвать неблагоприятные последствия в будущем.
«Если комиссионных не будет, можно спросить, как очень дорогостоящая сеть терминальных устройств будет оплачиваться? Поэтому я за то, чтобы прежде чем с какими-то инициативами выступать, все-таки сначала все, и ментальные, и долгосрочные последствия подсчитать», — сказал глава Сберанка.
Напомним, в начале апреля замглавы ФАС Андрей Кашеваров призвал обнулить комиссии в банкоматах за снятие наличных для того, чтобы работодатели были свободнее при выборе банков для зачисления зарплат.
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Компании , Личный счет , Герман Греф , Андрей Кашеваров , Сбербанк России , ФАС , ИТАР-ТАСС
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