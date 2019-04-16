Греф раскритиковал предложение ФАС о процентах за снятие наличных

«Я все-таки за то, чтобы чиновники высокого уровня, прежде чем что-либо предлагать, сначала взвешивали последствия. Я считаю, что это не совсем просчитанное заявление, потому, что если это произойдет, то это очень серьезно повлияет на наличие сети банкоматной. Знаете, как обычно, если услуга бесплатная, то нужно готовиться к тому, что ты будешь в очереди стоять за этой услугой. Здесь ровно такая же история», — заявил Греф, передает ТАСС.

Как считает Греф, нулевые комиссии могут вызвать неблагоприятные последствия в будущем.

«Если комиссионных не будет, можно спросить, как очень дорогостоящая сеть терминальных устройств будет оплачиваться? Поэтому я за то, чтобы прежде чем с какими-то инициативами выступать, все-таки сначала все, и ментальные, и долгосрочные последствия подсчитать», — сказал глава Сберанка.