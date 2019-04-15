Во вторник, 16 апреля 2019 года, представители Корпорации МСП провели круглый стол по реализации программы льготной лизинговой поддержки для предпринимателей Самарской области.
Представители Корпорации МСП рассказали участникам встречи о деятельности 4 дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК) Корпорации МСП — РЛК Республики Татарстан, РЛК Республики Башкортостан, РЛК Ярославской области и РЛК Республики Саха (Якутия).
Целью создания РЛК является формирование новой ниши лизингового рынка в сегменте лизингового финансирования высокотехнологичного и инновационного оборудования, промышленного медицинского оборудования, а также оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и оборудования в сфере спорта, туризма и гостиничного хозяйства. В рамках программы оборудование субъектов индивидуального и малого предпринимательства предоставляется по льготным ставкам — 6% годовых для оборудования отечественного производства, 8% годовых — зарубежного производства.
Напомним, что услугами РЛК могут воспользоваться компании, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в любом регионе России.
Так, Региональная лизинговая компания Республики Татарстан оказала льготную лизинговую поддержку 2 субъектам МСП Самарской области общим объемом 24,7 млн руб. (профинансировано оборудование для металлообработки и производства кабельной продукции).
Региональной лизинговой компанией Республики Башкортостан в конце марта 2019 года одобрено лизинговое финансирование металлообрабатывающего оборудования 2 субъектам МСП моногорода г. Тольятти Самарской области (ООО «Инновационные системы пожаробезопасности» и ООО «Манро Механика») на общую сумму 32,8 млн рублей.
По данным на апрель 2019 года, общий объем финансирования РЛК (стоимость оборудования за вычетом аванса) субъектов малого предпринимательства составил 4 127,3 млн рублей (РЛК Республики Татарстан — 1699,7 млн рублей, РЛК Республики Башкортостан — 1588,3 млн рублей, РЛК Ярославской области — 664,6 млн рублей, РЛК Республики Саха (Якутия) — 174,7 млн рублей).
С подробной информацией об условиях лизинговой поддержки можно ознакомиться на сайте Корпорации МСП.