Предприниматели Самарской области могут взять оборудование в лизинг по льготным ставкам

Во вторник, 16 апреля 2019 года, представители Корпорации МСП провели круглый стол по реализации программы льготной лизинговой поддержки для предпринимателей Самарской области.

Представители Корпорации МСП рассказали участникам встречи о деятельности 4 дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК) Корпорации МСП — РЛК Республики Татарстан, РЛК Республики Башкортостан, РЛК Ярославской области и РЛК Республики Саха (Якутия).

Целью создания РЛК является формирование новой ниши лизингового рынка в сегменте лизингового финансирования высокотехнологичного и инновационного оборудования, промышленного медицинского оборудования, а также оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и оборудования в сфере спорта, туризма и гостиничного хозяйства. В рамках программы оборудование субъектов индивидуального и малого предпринимательства предоставляется по льготным ставкам — 6% годовых для оборудования отечественного производства, 8% годовых — зарубежного производства.

Напомним, что услугами РЛК могут воспользоваться компании, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в любом регионе России.

Так, Региональная лизинговая компания Республики Татарстан оказала льготную лизинговую поддержку 2 субъектам МСП Самарской области общим объемом 24,7 млн руб. (профинансировано оборудование для металлообработки и производства кабельной продукции).

Региональной лизинговой компанией Республики Башкортостан в конце марта 2019 года одобрено лизинговое финансирование металлообрабатывающего оборудования 2 субъектам МСП моногорода г. Тольятти Самарской области (ООО «Инновационные системы пожаробезопасности» и ООО «Манро Механика») на общую сумму 32,8 млн рублей.

По данным на апрель 2019 года, общий объем финансирования РЛК (стоимость оборудования за вычетом аванса) субъектов малого предпринимательства составил 4 127,3 млн рублей (РЛК Республики Татарстан — 1699,7 млн рублей, РЛК Республики Башкортостан — 1588,3 млн рублей, РЛК Ярославской области — 664,6 млн рублей, РЛК Республики Саха (Якутия) — 174,7 млн рублей).