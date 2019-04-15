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Инвестфонд из США вдвое увеличил владение акциями «Роснефти» 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
Американский инвестфонд New Perspective Fund (находится под управлением инвесткомпании Capital Group) в первом квартале 2019 года почти вдвое увеличил владение глобальными депозитарными расписками "Роснефти" (GDR), говорится в материалах фонда, опубликованных на сайте Capital Group.
Согласно отчетности, по состоянию к концу 2018 года фонд владел 10,04 млн GDR "Роснефти", в то время как к 31 марта 2019 года фонд увеличил объем до 19,26 млн GDR. Стоимость пакета фонд оценил в марте в $120,94 млн Одна глобальная депозитарная расписка удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции "Роснефти".
Листинг "Роснефти" на Лондонской бирже был осуществлен в июле 2006 года.
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