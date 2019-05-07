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Morgan Stanley прекратит деятельность в РФ 

ТК «Звезда» + ещё 20 8 часов назад
Фото: Reuters
В 2018-2019 годах деятельность банка осуществлялась и будет реализовываться без изменений.
В первом квартале 2022 года инвестиционный банк Morgan Stanley планирует направить в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Соответствующая информация опубликована в отчетности российского подразделения инвестбанка за прошлый год.
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — говорится в документе.
При этом уточняется, что в 2018-2019 годах деятельность банка осуществляется без изменений, а все рабочие процессы реализуются на постоянной основе.
О решении реструктурировать бизнес в РФ путем ликвидации банка американский холдинг объявил 13 декабря 2018 года. При этом сообщалось о решении аннулировать банковскую лицензию и перевести операции в новую компанию, которая не подпадает под требования о лицензировании и оказывает консалтинговые услуги в сфере инвестиций и недвижимости.
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Комментарии2
Компании , Личный счет , Морган Стэнли Банк , Центральный банк России
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