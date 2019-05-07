Morgan Stanley прекратит деятельность в РФ

В 2018-2019 годах деятельность банка осуществлялась и будет реализовываться без изменений.

В первом квартале 2022 года инвестиционный банк Morgan Stanley планирует направить в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Соответствующая информация опубликована в отчетности российского подразделения инвестбанка за прошлый год.

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — говорится в документе.

При этом уточняется, что в 2018-2019 годах деятельность банка осуществляется без изменений, а все рабочие процессы реализуются на постоянной основе.

О решении реструктурировать бизнес в РФ путем ликвидации банка американский холдинг объявил 13 декабря 2018 года. При этом сообщалось о решении аннулировать банковскую лицензию и перевести операции в новую компанию, которая не подпадает под требования о лицензировании и оказывает консалтинговые услуги в сфере инвестиций и недвижимости.