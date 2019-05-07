Количество операций по картам «Мир» в 2018 году увеличилось более чем в шесть раз

Количество операций по картам "Мир" в прошлом году увеличилось более чем в шесть раз, а объем операций вырос более чем в пять раз. Об этом говорится в опубликованном во вторник годовом отчете Банка России

"Количество операций с картами "Мир" увеличилось по сравнению с 2017 годом более чем в шесть раз, объем операций — более чем в пять раз: до 5,4 трлн операций на сумму 11,1 трлн рублей. Доля безналичных операций в общем количестве и объеме операций с картами "Мир" достигла 85,7% и 55,6% соответственно, операций по снятию наличных денег — 14,3% и 44,4% соответственно", — указывается в документе.

Также в ЦБ отмечают, что по итогам 2018 года доля карт "Мир" в общероссийской эмиссии платежных карт достигла 19,2%. При этом в прошлом году был перевыполнен целевой показатель доли объема внутрироссийских операций по картам "Мир" в общем объеме операций по платежным картам. Данный показатель при запланированных 12% фактически составил 14,5%.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК , перед которым поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

По состоянию на конец 2018 года участниками платежной системы "Мир" являлись 322 кредитные организации, из которых 304 осуществляли прием национальных платежных инструментов в своей инфраструктуре, 160 — их эмиссию.