Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.10
$
65.25
73.00
73.10
Прогноз
06.05 – 13.05
$
65.00
72.50
Индексы и котировки Brent
69.59
–0.33 Золото
1285.16
–0.00 РТС
1237.86
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.1182
–0.0075
22.04
1.1257
03.05
23.04
11.04

Количество операций по картам «Мир» в 2018 году увеличилось более чем в шесть раз 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество операций по картам "Мир" в прошлом году увеличилось более чем в шесть раз, а объем операций вырос более чем в пять раз. Об этом говорится в опубликованном во вторник годовом отчете Банка России.
"Количество операций с картами "Мир" увеличилось по сравнению с 2017 годом более чем в шесть раз, объем операций — более чем в пять раз: до 5,4 трлн операций на сумму 11,1 трлн рублей. Доля безналичных операций в общем количестве и объеме операций с картами "Мир" достигла 85,7% и 55,6% соответственно, операций по снятию наличных денег — 14,3% и 44,4% соответственно", — указывается в документе.
Также в ЦБ отмечают, что по итогам 2018 года доля карт "Мир" в общероссийской эмиссии платежных карт достигла 19,2%. При этом в прошлом году был перевыполнен целевой показатель доли объема внутрироссийских операций по картам "Мир" в общем объеме операций по платежным картам. Данный показатель при запланированных 12% фактически составил 14,5%.
Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).
Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".
По состоянию на конец 2018 года участниками платежной системы "Мир" являлись 322 кредитные организации, из которых 304 осуществляли прием национальных платежных инструментов в своей инфраструктуре, 160 — их эмиссию.
ТАСС: последние новости
Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России FT: Брюссель начнет расследование в отношении Apple после жалобы интернет-сервиса Veon подтвердил прогноз по выручке на 2019 год в пределах 1-3%
Комментарии
Компании , Личный счет , Visa , НСПК , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ сократил долю доллара в активах
Большая яма: Центробанку не хватило почти полмиллиарда6
Половину московской «однушки» оценили в 32 миллиона
Названа доля поддельного молока в России
Названы причины подорожания хлеба1
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение