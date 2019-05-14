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Эксперты объяснили рост стоимости акций «Газпрома» 

Газета.Ru 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Стремительный рост котировок акций "Газпрома" во многом обусловлен техническими причинами, считают эксперты.
"Были очень низкие ожидания в отношении акций "Газпрома", поэтому новость о возможном увеличении дивидендных выплат привела к закрытию коротких позиций, которые инвесторы открывали. Скорее всего рост акций носит краткосрочный характер, потому что по-прежнему вызывает вопросы ситуация со свободным денежным потоком и возможность нового роста капвложений после появления крупных дополнительных специальных проектов, что подрывает дивидендные потоки в будущем.
Кроме того, к сожалению, усиливается санкционный фон в отношении "Газпрома". В частности, в конгресс внесен законопроект по "Северному потоку — 2", очередной санкционный пакет, касающийся "Газпрома". Так что, скорее всего, этот рост произошел из-за слишком низких ожиданий инвесторов от "Газпрома" и возможности закрыть короткие позиции, которые инвесторы открывали, не веря в потенциал акций "Газпрома", — говорит старший аналитик "БКС-Премьер" Сергей Суверов.
Налицо спекулятивный рост бумаг, соглашается управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. По ее мнению, говорить о возвращении в бумаги "Газпрома" долгосрочных институциональных инвесторов пока рано.
"Для привлечения серьезных портфельных инвесторов требуется нечто больше: качественное корпоративное управление, контроль над расходами и экономически обоснованные инвестпроекты", — считает аналитик.
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Комментарии
Компании , Рынки , Сергей Суверов , Газпром , Wal-Mart Stores
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