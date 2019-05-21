«Это не капитуляция»: США дали передышку Huawei

Американские власти выдали Huawei временную лицензию, позволяющую ей продолжать вести свою деятельность на территории США. Такое решение было принято, чтобы не создавать «резких проблем» для американских компаний.

Правительство США приняло решение ослабить санкции в отношении Huawei, выдав китайскому вендору временную лицензию на осуществление деятельности в стране. Причиной этому стало возникновение возможных «резких» проблем для американских клиентов компании.

Теперь у Huawei есть 90 дней, в течение которых производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования сможет привести свои дела в соответствие с новой реальностью.

На прошлой неделе стало известно, что компания Huawei попала в черный список министерства торговли США.

Из-за этого китайский вендор не сможет закупать запчасти и компоненты у американских компаний без предварительного одобрения властей, а также столкнется с трудностями при продаже собственного оборудования в Америке. Накануне этого решения президент Трамп подписал указ, ограничивающий сделки в области информационных технологий, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу вопросы национальной безопасности.

Теперь, в течение ближайших трех месяцев Huawei разрешено покупать товары американского производства, чтобы поддерживать существующие сети и выпускать обновления безопасности для своих уже выпущенных устройств.

Тем не менее, китайскому вендору все еще запрещено покупать американские детали и комплектующие для выпуска новых продуктов. Для этого нужна отдельная лицензия, которую Белый дом вряд ли выдаст.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что решение о выдаче временной лицензии даст телекоммуникационным компаниям, сотрудничающим с Huawei, время, чтобы заключить другие контракты.

«Целью является предотвращение «падения» интернета, а также компьютерных и мобильных сетей. Это не капитуляция. Это помощь самим себе», — прокомментировал бывший чиновник минторга США, адвокат Кевин Вульф.

Накануне стало известно, что Google разорвала контракт с китайским производителем Huawei из-за санкций, наложенных американскими властями.

Это означает, что Huawei потеряет доступ к программному обеспечению и сервисам «корпорации добра» за исключением тех, которые доступны для публики в виде открытого кода.

Таким образом, китайский вендор не сможет предустанавливать на свои смартфоны, продающиеся за пределами КНР, операционную систему Android, а также популярные приложения от Google, такие как одноименный поисковый сервис, Google Maps, Google Chrome, YouTube и другие.

Компания Huawei заявила, что продолжит поставлять обновления для системы безопасности и работы своих устройств. Как говорится в заявлении, компания будет продолжать выпускать обновления для смартфонов и планшетов, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру.

Санкции США в отношении своей компании прокомментировал глава Huawei Рен Женфей, чья дочь Мэн Ванчжоу в настоящий момент ожидает экстрадиции в Штаты по решению канадского суда. По его словам, противостояние Америки и Huawei было лишь вопросом времени.

«Мы жертвовали [интересами] отдельных лиц и семей ради идеала, чтобы оказаться на вершине мира. Из-за этого идеала рано или поздно должен был возникнуть конфликт с США», — заявил Рен в интервью китайским государственным СМИ во вторник.

Рен Женфей добавил, что запреты США никак не отразятся на планах Huawei по развертыванию сетей 5G, а конкурентам компании понадобится еще два-три года, чтобы наверстать китайского производителя.

Рен также заявил о том, что американские власти недооценивают его компанию.

По его мнению, общество становится зависимым от высокотехнологичных экосистем, которыми люди привыкли пользоваться. Левин выразил уверенность, что мы становимся свидетелями использования цифровых технологий как инструментов политического давления.

Депутат отметил, что уже скоро оффлайн-санкции будут обязательно сопровождаться онлайн-действиями. Парламентарий призвал найти ответ на вопрос, когда Россия будет готова к таким вызовам, не дожидаясь первых шагов в отношении нашей страны.