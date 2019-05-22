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Доля «Севергрупп» в «Ленте» превысила 70% 

Прайм 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова увеличила долю в ритейлере "Лента" до 70,95% с 59,17%, говорится в сообщении компании.
"Севергрупп" 30 апреля закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании. Сумма сделки составила 729 миллионов долларов. После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" о покупке принадлежащих им бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR). 16 мая компания продлила оферту на приобретение акций у миноритариев до 4 июня.
"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, это одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта компания управляла 375 магазинами в России — 244 гипермаркетами и 131 супермаркетом.
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