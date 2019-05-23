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Panasonic прекратил сотрудничество с Huawei из-за санкций США 

ТК «Звезда» + ещё 17 2 часа назад
Фото: Ramon Costa, globallookpress
Решение Panasonic вызвано запретом американской стороны на экспорт технологического оборудования Huawei компаниями из Соединенных Штатов или компаниями, которые используют американские компоненты.
Японская компания Panasonic приняла решение о приостановке поставок некоторых компонентов для смартфонов китайской корпорации Huawei. Информацию об этом распространило агентство Nikkei Asia Review.
«Количество этой продукции ограничено, и данная мера почти не окажет влияния на прибыль корпорации», — приводит Nikkei Asia Review слова представителя Panasonic.
В материале также говорится, что решение Panasonic вызвано запретом американской стороны на экспорт технологического оборудования Huawei компаниями из Соединенных Штатов или компаниями, которые используют американские компоненты.
Ранее министерство торговли Соединенных Штатов включило китайскую компанию Huawei Technologies Co. Ltd. и связанных с ней юридических лиц в отдельный санкционный перечень. Это произошло после указа президента США Дональда Трампа.
После этого американская корпорация Google приостановила контакты с Huawei. В ответ на это в китайской компании заявили, что всю историю своего существования они продуктивно работали вместе с США, поэтому пользователи китайских гаджетов не лишатся поддержки.
Позже основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй сообщил, что действия США в отношении китайской телекоммуникационной компании не окажут влияния на ее программу развития технологий связи 5G. Чжэнфэй также заявил, что Вашингтон явно недооценивает потенциал Huawei.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Google
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