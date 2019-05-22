Брат Михаила Гуцериева вышел из состава совета директоров «Русснефти»

Совладелец группы "Сафмар" Саит-Салам Гуцериев покинул совет директоров "Русснефти" , взяв самоотвод, сообщил ТАСС источник, знакомый с корпоративными процессами в компании.

Согласно раскрытию информации "Русснефти", совет директоров вынес на голосование годового собрания акционеров, которое назначено на 21 июня, вопрос об исключении из списка номинируемых в совет кандидатуру Саит-Салама Гуцериева. Вместо него предлагается рассмотреть кандидатуру Романа Тяна, который занимает должность замгендиректора по финансам и экономики ГК "Нефтиса" (входит в "Сафмар").

По словам источника ТАСС, Саит-Салам Гуцериев "взял самоотвод", однако причины такого решения пока не известны.