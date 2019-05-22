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Брат Михаила Гуцериева вышел из состава совета директоров «Русснефти» 

ТАСС + ещё 1 22 мая 2019
Совладелец группы "Сафмар" Саит-Салам Гуцериев покинул совет директоров "Русснефти", взяв самоотвод, сообщил ТАСС источник, знакомый с корпоративными процессами в компании.
Согласно раскрытию информации "Русснефти", совет директоров вынес на голосование годового собрания акционеров, которое назначено на 21 июня, вопрос об исключении из списка номинируемых в совет кандидатуру Саит-Салама Гуцериева. Вместо него предлагается рассмотреть кандидатуру Романа Тяна, который занимает должность замгендиректора по финансам и экономики ГК "Нефтиса" (входит в "Сафмар").
По словам источника ТАСС, Саит-Салам Гуцериев "взял самоотвод", однако причины такого решения пока не известны.
Саит-Салам Гуцериев, 1959 года рождения, родной брат основателя и совладельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. С 1997 по 2007 годы являлся членом совета директоров Бинбанка. Входил в совет директоров "Русснефти" с 2003 года. Избирался депутатом Госдумы 3 и 4 созыва. С 2008 года по 2015 год — глава представительства Margrey Limited. С ноября 2015 года — председатель Совета директоров ЗАО "Корпорация А. Н. Д. ".
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Компании , Видео , Михаил Гуцериев , Русснефть , Госдума , Бинбанк , ИТАР-ТАСС
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