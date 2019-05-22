Производитель пока не решил проблему с заменой моторов SSJ100, сообщили СМИ

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) в апреле сформировала пул из 17 подменных двигателей для самолетов Sukhoi Superjet (SSJ100), однако четыре мотора в пуле оказались неисправными, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на материалы конференции с эксплуатантами SSJ100, которую провел производитель самолета — "Гражданские самолеты "Сухого" (ГСС)

Для нужд авиакомпаний нужен пул из 22 двигателей, сообщала ранее ОДК. Сформировать его планировалось уже в январе. Согласно материалам конференции, компания потратит на формирование пула 8,9 миллиарда рублей.

Двигатели SaM146, созданные специально для SSJ100, производит совместное предприятие ОДК, подконтрольной "Ростеху" , и французской компании Safran. Однако моторы ломаются зачастую уже после 2-4 тысяч часов полетов. Проблемы SaM146 возникают в так называемой горячей части двигателя, где сжигается топливо, — ее поставляет Safran. Производитель бесплатно ремонтирует двигатели, но работы занимают минимум 60 дней, а чаще несколько месяцев. Все это время самолеты простаивают, и эти издержки авиакомпаниям никто не компенсирует. Чтобы избежать простоев, ОДК в прошлом году начала создание подменного пула.

На конец апреля 11 из 12 неисправных лайнеров пяти региональных авиакомпаний — "Ямала", "Ираэро", "Азимута", "Якутии" и "Северстали" — стояли именно из-за поломок моторов, говорится в материалах ГСС. Согласно материалам конференции, подменного пула пока не хватает: в марте и апреле региональным авиакомпаниям нужно было арендовать 19 двигателей взамен ремонтируемых, в мае прогнозируется потребность в 25 моторах, в июне — в 23.

Для пула ОДК покупает новые двигатели прямо с завода "ОДК-Сатурн" в Ярославской области, сообщили собеседники газеты. Компания "Азимут" первой арендовала шесть двигателей, пять из которых после восстановления собственных моторов уже возвратились в пул. Подменные моторы уже арендовали "Якутия" и "Ямал", "Ираэро" завершает переговоры, комментируют ситуацию сотрудники двух региональных авиакомпаний.

"ОДК-Сатурн" продолжает формировать пул для обеспечения бесперебойной эксплуатации SSJ100. Работа ведется в соответствии с потребностями российских авиакомпаний", — подчеркнул представитель ОДК.