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«Газпром нефть» в I квартале увеличила добычу нефти в Ираке и иракском Курдистане на 18% 

Rambler News Service 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
«Газпром нефть» увеличила добычу нефти в Ираке (месторождение Бадра) и иракском Курдистане в январе-марте 2019 года на 18,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 390 тыс. тонн, говорится в материалах компании.
В I квартале 2018 года этот показатель составлял 330 тыс. тонн.
В 2018 году «Газпром нефть» увеличила добычу нефти в Ираке и иракском Курдистане на 23,8% по сравнению с показателем 2017 года — до 1,61 млн тонн.
Месторождение Бадра расположено на территории провинции Васит на востоке Ирака. По предварительным оценкам, геологические запасы Бадры составляют 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможной пролонгацией на пять лет. Коммерческая добыча на месторождении началась в 2014 году.
Контракт с правительством Ирака на разработку месторождения предусматривает компенсацию инвесторам понесенных затрат, а затем выплату вознаграждения в размере $5,5 за каждый баррель добытой нефти. Контракт подписан в январе 2010 года консорциумом в составе российской «Газпром нефти» (оператор проекта с долей 30%), иракской государственной Oil Exploration Company (25%), корейской Kogas (22,5%), малайзийской Petronas (15%), турецкой ТРАО (7,5%).
В Курдском автономном районе Ирака «Газпром нефть» через дочернюю Gazprom Neft Middle East ведет работу на проектах Garmian и Shakal. От освоения ещё одного блока — Halabja — было принято решение отказаться по результатам сейсморазведки, проведенной в 2016 году.
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