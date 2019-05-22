Глава Huawei ответил на санкции США

Huawei заявила, что готова к введенным со стороны США ограничениям, а внесение в черный список компаний, которым запрещено сотрудничество с резидентами США без специальной лицензии от властей, сильно не отразится на работе. Такое заявление сделал основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй на пресс-конференции, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, самое главное для компании — хорошо делать свое дело.

«То, что делает американское правительство, мы контролировать не можем», — сказал он.

Жэнь уточнил, из-за действий США темпы роста компании могут немного замедлиться. Бизнесмен отметил, что в первом квартале операционные доходы Huawei по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 39 процентов, в апреле было снижение до 25 процентов.

«Возможно к концу года опять будет снижение, но до отрицательного роста дело не дойдет. И отрасль от этого не пострадает», — сказал он.

Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.