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Глава Huawei ответил на санкции США 

Lenta.ru 22 мая 2019
Фото: пресс-служба Huawei
Huawei заявила, что готова к введенным со стороны США ограничениям, а внесение в черный список компаний, которым запрещено сотрудничество с резидентами США без специальной лицензии от властей, сильно не отразится на работе. Такое заявление сделал основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй на пресс-конференции, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По его словам, самое главное для компании — хорошо делать свое дело.
«То, что делает американское правительство, мы контролировать не можем», — сказал он.
Жэнь уточнил, из-за действий США темпы роста компании могут немного замедлиться. Бизнесмен отметил, что в первом квартале операционные доходы Huawei по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 39 процентов, в апреле было снижение до 25 процентов.
«Возможно к концу года опять будет снижение, но до отрицательного роста дело не дойдет. И отрасль от этого не пострадает», — сказал он.
Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.
Согласно новым правилам, компания может сотрудничать с американскими резидентами только со специальной лицензией. О прекращении работы с китайской компанией объявили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Однако уже 21 мая в США предоставили производителю смартфонов временные послабления на 90 дней во введенных против него ограничениях.
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Компании , Дональд Трамп , Intel , Qualcomm , Google , Lenta.ru
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