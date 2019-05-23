Украли тайну: новый удар по Huawei

В копилку неприятностей Huawei добавилась еще одна — одного из руководителей компании Эрика Сюя обвиняют в краже коммерческой тайны у американского стартапа из Кремниевой долины CNEX Labs. Несмотря на то, что это не самая большая проблема для Huawei на текущий момент, компании предстоит ответить на обвинения в суде, который запланирован на начало июня.

Один из руководителей Huawei по имени Эрий Сюй участвовал в заговоре с целью похищения коммерческой тайны, утверждает американский стартап CNEX Labs, который производит полупроводники и сотрудничает с Microsoft и Dell.

Китайский вендор подал встречный иск к истцу, обвинив американцев в хищении интеллектуальной собственности.

Как сообщает CNEX Labs, Сюй, один из членов совета директоров Huawei, «давал указания своему инженеру с целью анализа технической информации CNEX».

При этом инженер выступал в роли потенциального покупателя продуктов стартапа.

Адвокаты Huawei подтвердили, что Сюй является одним из тех руководителей, которые «запрашивали информацию» о деятельности CNEX, но отрицают кражу коммерческой тайны. Судебное заседание по этому делу пройдет 3 июня 2019 года в штате Техас.

Что характерно, одним из основателей CNEX является экс-сотрудник Huawei Ирен «Ронни» Хуан. В 2017 году китайский производитель подал иск против Хуана, утверждая что он переманил к себе нескольких сотрудников Huawei, когда покинул компанию в 2013 году, и использовал уже существующие патенты для создания собственной технологии твердотельного накопителя. В ответ Хуан заявил о том, что Huawei незаконным образом присвоила себе эту технологию и пыталась собрать о ней информацию, инициировав судебный процесс.

В январе 2019 года США выдвинули обвинения против компании Huawei, обвинив китайского производителя в промышленном шпионаже.

Согласно исковому заявлению, китайский производитель пытался выведать коммерческую тайну у компании T-Mobile (TMUS), пообещав денежные бонусы сотрудникам, которые смогут собрать конфиденциальную информацию о конкурентах.

Как следует из официального обвинения, Huawei поставляла смартфоны для T-Mobile, из-за чего имела доступ к Tappy, роботу-тестировщику смартфонов. Сообщается, что китайский вендор создает аналог, из-за чего поощряет своих сотрудников шпионить за конкурентами и узнавать информацию о том, как именно работает Tappy.

Работники Huawei делали фотографии и замеры, а также фиксировали серийные номера различных компонентов, что запрещено законом. Одного из них поймали, когда он пытался украсть одну из «рук» робота, поместив ее в свою сумку.

Впрочем, эти иски вряд ли станут самой большой проблемой Huawei, которая попала под санкции администрации Дональда Трампа . На прошлой неделе китайский производитель был внесен в черный список министерства торговли США, что сильно осложнило его позиции на американском рынке.

От сотрудничества с Huawei начали массово отказываться крупные техкомпании, которые не пожелали рисковать своим положением в Штатах.

Однако самым болезненным ударом по Huawei стал разрыв контракта со стороны Google , которая запретила китайской компании устанавливать на свои новые устройства операционную систему Android. Несмотря на то, что Huawei ведет разработку собственной операционной системы HongMeng, эксперты сомневаются в ее успешности за пределами Китая.

Если для китайских пользователей, которые уже привыкли к запрету сервисов Google в стране, HongMeng может вполне оказаться адекватной альтернативой Android, то для европейского рынка такая ОС явно не подойдет. Отсутствие поддержки Google может сильно навредить бизнесу Huawei в Европе, что в итоге отразится на финансовых показателях компании, ведь рынок ЕС является вторым по величине для китайского вендора.

«Продать смартфон без Play Store или Google Maps за пределами Китая невозможно, — считает аналитик Techsponential Эви Грингарт, — даже если ты поставишь свой собственный магазин приложений в самое начало списка, как делают в Китае, потеря доступа к лицензии Android — это серьезная проблема».

Накануне стало известно, что смартфоны Huawei лишились новейших процессоров из-за санкций США.

Так, британский производитель микропроцессоров ARM больше не будет поставлять свою продукцию для китайского производителя.

В документах ARM говорится, что все сотрудники и подразделения компании обязаны прекратить деловые контакты с Huawei. Там же подчеркивается, что это касается и всех контрактов, в настоящий момент находящихся на рассмотрении. Также в документах отмечается, что в производстве процессоров используются технологии США.

Один из аналитиков, у которого «Би-би-си» взяла комментарий, заявил, что в долгосрочной перспективе запрет на использование процессоров ARM окажется «непреодолимым» для бизнеса Huawei.