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Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров 

РИА «ФедералПресс» + ещё 7 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров. В него вошли 48 наследников, которые получат имущество на общую сумму 238 миллиардов долларов.
Как стало известно, в России насчитали 103 миллиардера. Их совокупный доход оценили в 440 млрд долларов. Отметим, что в этом году в рейтинге появился лишь один новый участник — сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр.
Отметим, что при составлении рейтинга аналитики брали состояние миллиардера и делили его на всех признанных детей.
Так, первое место рейтинга досталось ребенку крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуфу. Его наследство может составить 21,8 млрд долларов. Вторую и третью строчку заняли дети председателя правления и крупного акционера «Новатэка» Леонида Михельсона (12,2 млрд долларов на ребенка) и миллиардера Владимира Лисина (7,6 млрд долларов на одного ребенка).
Ранее российский Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет«30 до 30». В него вошли звезды российского футбола, бизнесмены, представители шоу-бизнеса и другие.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Комментарии1
Компании , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Дмитрий Пумпянский , Владимир Лисин , Лукойл , Новатэк , Forbes
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