Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров. В него вошли 48 наследников, которые получат имущество на общую сумму 238 миллиардов долларов.

Как стало известно, в России насчитали 103 миллиардера. Их совокупный доход оценили в 440 млрд долларов. Отметим, что в этом году в рейтинге появился лишь один новый участник — сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр.

Отметим, что при составлении рейтинга аналитики брали состояние миллиардера и делили его на всех признанных детей.

Ранее российский Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет«30 до 30». В него вошли звезды российского футбола, бизнесмены, представители шоу-бизнеса и другие.