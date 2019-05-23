Квартальная прибыль «Мечела» выросла в 3,4 раза

Чистая прибыль российской горнодобывающей компании «Мечел» по итогам I квартала составила 11,33 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 3,44 раза, следует из отчетности компании по МСФО.

Выручка за отчетный период осталась на прежнем уровне и составила 74,856 млрд рублей, операционная прибыль снизилась на 19% до 10,84 млрд рублей, показатель EBITDA снизился на 17% до 15,32 млрд, а рентабельность по EBITDA уменьшилась на 5 процентных пунктов до 20%.

При этом выручка по внешним договорам в добывающем сегменте выросла на 8% до 24,545 млрд рублей, межсегментная — на 1% до 9,47 млрд рублей.

Доходы «Мечела» в металлургическом сегменте по внешним договорам сократились на 5% до 42 млрд рублей, межсегментная выручка осталась без изменений — 1,595 млрд рублей. В энергетическом сегменте выручка от внешних покупателей выросла на 5% до 8,25 млрд рублей, межсегментный доход увеличился на 9% до 4,4 млрд рублей.