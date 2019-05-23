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Квартальная прибыль «Мечела» выросла в 3,4 раза 

Rambler News Service + ещё 3 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль российской горнодобывающей компании «Мечел» по итогам I квартала составила 11,33 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 3,44 раза, следует из отчетности компании по МСФО.
Выручка за отчетный период осталась на прежнем уровне и составила 74,856 млрд рублей, операционная прибыль снизилась на 19% до 10,84 млрд рублей, показатель EBITDA снизился на 17% до 15,32 млрд, а рентабельность по EBITDA уменьшилась на 5 процентных пунктов до 20%.
При этом выручка по внешним договорам в добывающем сегменте выросла на 8% до 24,545 млрд рублей, межсегментная — на 1% до 9,47 млрд рублей.
Доходы «Мечела» в металлургическом сегменте по внешним договорам сократились на 5% до 42 млрд рублей, межсегментная выручка осталась без изменений — 1,595 млрд рублей. В энергетическом сегменте выручка от внешних покупателей выросла на 5% до 8,25 млрд рублей, межсегментный доход увеличился на 9% до 4,4 млрд рублей.
Группа «Мечел» — горнодобывающий и металлургический холдинг, который включает 20 предприятий по производству угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках. Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин является основным акционером группы.
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Комментарии
Компании , Игорь Зюзин , Мечел
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