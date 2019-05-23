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Google купил здание на Манхэттене за $600 млн В 1996 году оно стоило в 100 раз дешевле 

Forbes.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Google приобретет так называемое Milk Building в западной части полуострова в районе Челси у компании Jamestown, сообщает Bloomberg. В здании восемь этажей, общая площадь превышает 30 000 кв. м. Google займет только три этажа, остальное оставят арендаторам. Дом соединен мостом с соседним зданием бывшего рынка, которое Google купила в прошлом году у того же продавца за $2,4 млрд
«Приобретение Milk Building поможет нам расти в районе Челси, который мы называем нашим домом уже больше десяти лет, поскольку мы планируем удвоить наше присутствие в Нью-Йорке в течение следующих десяти лет», — заявил официальный представитель Google Уильям Флойд.
Сейчас у компании более 8000 сотрудников в Нью-Йорке, пишет Bloomberg. Milk Building и рынок Челси € не единственные здания, которые Google в последнее время получила в Нью-Йорке. В декабре прошлого года головная компания Alphabet сообщила, что заключила договор аренды двух зданий на Хадсон-стрит, а также объявила о намерении строить новый кампус площадью 158 000 кв. м на Вашингтон-стрит
Bloomberg пишет, что сумма новой сделки не разглашается. По данным Financial Times, Google заплатит $600 млн Это в сто раз больше, чем за это здание отдал покупатель в 1996 году, причем продавал его тогда тот же самый агент, который закрыл и текущую сделку. За 23 года у здания сменилось пять владельцев.
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Комментарии
Компании , Недвижимость , Google , Bloomberg
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