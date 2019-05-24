СМИ: ЦБ РФ хочет обязать банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему

Банк России хочет обязать банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию регулятора, представленную в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.

Это инициатива ЦБ, "Ростелеком" обеспечивает лишь техническую возможность, говорит его представитель. Поправки готовят ЦБ и министерство цифрового развития. Госдума обсуждает с ЦБ этот вопрос, сказал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков . Законопроект может появиться уже в июле.

ЕБС, оператором которой выступает "Ростелеком", заработала летом 2018 года. Система позволяет россиянам, сдавшим биометрию — изображение лица и слепок голоса — в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.

Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС (сейчас — минимум в 20% офисов, со следующего года — во всех), но предоставлять ли с ее помощью услуги, они решают сами.

ЦБ и "Ростелеком" активно продвигают свою систему, отмечает газета. Они начали информационную кампанию в поддержку ЕБС: ездят по стране, рассказывая банкирам и журналистам о плюсах системы, — в ходе такой поездки и состоялась упомянутая презентация.