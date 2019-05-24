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СМИ: ЦБ РФ хочет обязать банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему 

Прайм + ещё 3 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Банк России хочет обязать банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию регулятора, представленную в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.
Это инициатива ЦБ, "Ростелеком" обеспечивает лишь техническую возможность, говорит его представитель. Поправки готовят ЦБ и министерство цифрового развития. Госдума обсуждает с ЦБ этот вопрос, сказал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект может появиться уже в июле.
ЕБС, оператором которой выступает "Ростелеком", заработала летом 2018 года. Система позволяет россиянам, сдавшим биометрию — изображение лица и слепок голоса — в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.
Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС (сейчас — минимум в 20% офисов, со следующего года — во всех), но предоставлять ли с ее помощью услуги, они решают сами.
ЦБ и "Ростелеком" активно продвигают свою систему, отмечает газета. Они начали информационную кампанию в поддержку ЕБС: ездят по стране, рассказывая банкирам и журналистам о плюсах системы, — в ходе такой поездки и состоялась упомянутая презентация.
Вместе с тем против ЕБС выступает Сбербанк: у него есть своя система идентификации, и пока он далеко впереди ЦБ. В октябре президент Сбербанка Герман Греф говорил, что в базе банка уже "миллионы" данных клиентов, — в ЕБС было на три порядка меньше.
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Комментарии
Компании , Анатолий Аксаков , Герман Греф , Сбербанк России , Госдума , Центральный банк России , Ведомости
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