Рабы, война и миллиарды долларов. Самое эффектное банкротство в истории США

Один из крупнейших инвестиционных банков в мире, обанкротившийся во время кризиса в 2008 году, неожиданно напомнил о себе. Lehman Brothers спустя более чем 10 лет после исчезновения окончательно уходит в прошлое, завершая процедуру ликвидации, и вскоре покидает офис в Лондоне. Сейчас над этим трудится горстка из менее чем 20 человек, хотя еще недавно на компанию вкалывали 26 тысяч человек по всему миру. Основанная тремя братьями 150 лет назад компания начинала с торговли хлопком, занималась контрабандой, заложила основу Голливуда и телевидения. Lehman Brothers смогли пережить все кризисы XX века, но пали во время событий 2008 года — не спас даже звонок президенту США. Взлет и падение одной из самых могущественных финансовых империй Америки — в материале «Ленты.ру».

Блеск и нищета

Lehman Brothers основал в Алабаме выходец из Баварии Генри Леман. В 1844 году 23-летний юноша оставил свою семью в Германии и отправился на американский Юг в поисках богатства. Прибыв в прибрежный город Мобил, он взял кредит и открыл свое первое дело — занялся бродячей торговлей. Он быстро добился успеха, так как занятие было ему не в новинку — его отец в Германии этим уже занимался. Поскольку в США обширная сеть железных дорог построена еще не была, Генри для доставки товаров использовал лодку. Он плавал по реке Алабаме и продавал свой товар жителям окрестных плантаций, которые поджидали странствующих торговцев у реки. Заработав первый капитал, Леман поселился в Монтгомери — столице Алабамы и центре рабовладельческого хлопкового Юга.

Он открыл магазин H. Lehman, торговавший изделиями из хлопка и товарами для дома (рубашками, постельным бельем, а также шляпами, скобяными изделиями, столовыми приборами, расческами и т.д.). Леману сопутствовал успех, и он переманил в США своих младших братьев. С приездом каждого из них название компании каждый раз менялось — сначала в 1847 году, когда в США прибыл Эммануэль, она стала называться Lehman & Bro. В 1850-м с прибытием Мейера она приобрела название, с которым и вошла в историю, — Lehman Brothers. Офис братьев располагался в центре города прямо напротив рабовладельческого рынка Монтгомери. Сами предприниматели также владели рабами.

Первый успех пришел к Леманам благодаря хлопку. Этот товар до Гражданской войны 1861-1865 годов переживал на Юге настоящий бум и был основной статьей экспорта страны. Леманы не выращивали хлопок — изначально они начали торговать им из необходимости. Дело в том, что хлопок зачастую играл в их магазине роль валюты. Далеко не все покупатели, которые в основном были плантаторами и фермерами, могли заплатить за покупку наличными и поэтому предлагали сырье в обмен на товары. «Это были в основном бартерные сделки. Фермеры приходили в магазин со своим хлопком и выменивали на него рубашки, туфли, удобрения, семена и другие необходимые им товары. Вот так они [братья] и попали в хлопковый бизнес», — рассказал сын Мейера Лемана Герберт, который в первой половине XX века четырежды избирался губернатором Нью-Йорка и был сенатором США.

Юг страны был основным поставщиком хлопка для Великобритании (77 процентов всего импорта), Франции (90 процентов) и России (92 процента). Братья Леманы в течение нескольких лет поняли, что перепродавать хлопок выгоднее, чем владеть торговой лавкой. На фоне хороших урожаев хлопка на юге и высокого спроса за несколько лет Леманы превратились из владельцев магазина в успешных хлопковых брокеров — они выступали посредниками между фермерами и покупателями их товара. Не помешала успеху даже смерть Генри Лемана от лихорадки в 1855 году. Его братья продолжили развивать семейное дело: через три года Эммануэль переехал в Нью-Йорк, ставший операционным центром торговли хлопком в стране, чтобы возглавить открывшийся там первый офис компании. Мейер остался в Монтгомери, руководя магазином и ведя переговоры о хлопке с плантаторами. В последующие несколько лет компания испытывала небывалый подъем, однако впереди ее ждал первый серьезный кризис, который угрожал существованию Lehman Brothers, — Гражданская война в США.

Первая угроза

В 1861 году, в самом начале конфликта между Севером и Югом, Леманы активно и успешно работали на два офиса. Однако конец этому положил указ президента Авраама Линкольна , который ввел морскую блокаду южных штатов в расчете на подрыв экономики Конфедерации. Линкольн планировал отрезать конфедератов от мануфактур на Севере, а также Великобритании и Франции, чтобы южане не могли закупить оружие за рубежом. План подействовал не мгновенно, но безотказно — практически не имея собственной промышленности, Конфедерация крайне зависела от торговли с Европой и от товаров с Севера. Экспорт южан в годы войны в результате военной блокады упал до трети от обычного объема. Это настолько подорвало собственную валюту Юга — конфедеративный доллар, что к концу войны его покупательная способность составляла лишь один процент от стоимости на момент начала войны.

Среди тех, кто попал под удар торговых ограничений, в первую очередь оказались торговцы, проводившие операции между Севером и Югом, а с ними и Lehman Brothers. До войны их бизнес был устроен так: компания получала хлопок на Юге, продавала его в Нью-Йорке, а на вырученные средства закупала на Севере товары для своего магазина в Монтгомери. После введения блокады Леманы лишились рынка сбыта. Офис в Нью-Йорке перестал закупать товары и большую часть времени был закрыт. В это время Эммануэль в отчаянии написал в ежедневном учетном журнале в Нью-Йорке: «Все кончено!» Несмотря на сложности, братья Леманы придумали выход из ситуации. В течение войны торговля хлопком резко упала, но не остановилась.

Южанам отчаянно нужно было продавать хлопок, чтобы оплачивать войну, а северянам его покупать — как минимум для того, чтобы делать униформы для армии. Леманы, как и многие другие, наладили контрабанду через границу Севера и Юга. Мейер отвечал за переход границы, Эммануэль — за реализацию товара в Нью-Йорке. Часть хлопка приходилось переправлять по морю, делая на пути в Нью-Йорк крюк через Англию, чтобы избежать блокады. Во время войны Леманы создали совместное предприятие с одним из самых успешных торговцев хлопком на юге — Джоном Уэсли Дюрром.

Компания, которая стала называться Lehman Durr & Co., приобрела большой склад, где хранила хлопок. Она зарабатывала на разнице цен. Леманы покупали хлопок, когда его стоимость падала, и отправляли его на склад до того момента, когда цены снова поползут вверх. После этого они продавали товар по более привлекательной цене. Такой стратегии они придерживались в течение всей войны. В результате они смогли стать одной из самых успешных хлопковых компаний Монтгомери и окрестностей.

Новая перспектива

После окончания Гражданской войны уже оба брата решили оставить Алабаму и переехать в Нью-Йорк. Они сохранили магазин в Монтгомери, но большая часть их деятельности была теперь сосредоточена на хлопковых брокерских операциях. Эммануэль вновь открыл офис Lehman Brothers в Нью-Йорке. Братья превратились в эффективную команду, которая успешно работала единым фронтом: младший брат был более рискованным и агрессивным в ведении бизнеса, старший — более консервативным. Члены семьи обычно говорили, что «Мейер зарабатывал деньги, а Эммануэль делал так, чтобы их не потерять». В Нью-Йорке Мейер сыграл ведущую роль в формировании Нью-Йоркской хлопковой биржи (NYCE) в 1870 году — это была первая фьючерсная биржа в городе, которая занималась торговлей не сырьем, а контрактами на него. Здесь мануфактура могла купить контракт на поставку хлопка по определенной цене на определенную дату, в то время как производитель сырья мог приобрести контракт, который гарантировал продажу его сырья в определенное время по заранее установленной цене, которая не зависела от ситуации на рынке во время передачи хлопка из рук в руки.

Однако Леманы не смогли бы стать так успешны, если бы быстро не поняли, что золотой век хлопка для США прошел. После окончания войны экономика не могла вернуться в ту точку, на которой остановилась. Американский хлопок потерял былую привлекательность для Европы из-за открытия Суэцкого канала в 1869 году и хлынувшего в европейские страны египетского хлопка. Да и индустриализацию Юга было уже не остановить. На фоне этого братья решили диверсифицировать свои активы. В 1860-1880 годы США переживали бум строительства железных дорог (возможность быстрых перемещений людей и грузов по огромной стране помогла Штатам в итоге за довольно короткий срок превратиться из аграрной державы в индустриальное государство). Чтобы финансировать масштабные строительные работы, компании одалживали деньги посредством выпуска облигаций. Lehman Brothers увидели, что многие брокеры в Нью-Йорке хорошо зарабатывают на торговле долговыми инструментами, и присоединились к Нью-Йоркской фондовой бирже. Помимо строительства железных дорог, они также занимались кофе, сахаром, какао и работали на Нью-Йоркской нефтяной бирже.

Превращение Lehman Brothers из хлопковых брокеров и владельцев магазина в инвестиционный банк связано со вторым поколением семьи, а именно Филиппом Леманом. Сын Эммануэля возглавил компанию в 1901 году и руководил ей 25 лет. В эти годы на потребительском рынке США происходит подъем производства товаров широкого потребления — в стране начинает производиться все — от готовых завтраков в виде овсяных хлопьев до автомобилей и холодильников. Открываются компании, которые предоставляют услуги доставки, торговые сети магазинов, которые покрывают всю страну. Леман видит в этом большие перспективы: в это время мало кто из крупных банков готов вкладываться в такой бизнес, который считался рискованным, однако для более мелких компаний, таких как Lehman Brothers, это было нишей, которую можно было занять и получить прибыль. Филипп Леман был уверен, что за товарами массового потребления стоит будущее. При нем Lehman Brothers обеспечивала выпуск ценных бумаг служб доставки, универмагов, сетевых магазинов, компаний, которые позволяли заказать товар по каталогу и получать его посылкой.

Его единомышленником стал Генри Голдман, один из основателей инвестиционного банка Goldman Sachs, который в настоящее время входит в число крупнейших финансовых конгломератов в мире. Они организовали множество выпусков ценных бумаг для фирм, занимающихся торговлей товарами широкого потребления. Например, работали с General Cigar Company, Inc. (сейчас это крупнейший производитель сигар класса премиум в мире), а также компанией Sears, Roebuck & Co., которая пересылала товары, заказанные по почтовым каталогам, и в середине XX века стала крупнейшим розничным торговцем в США. Филипп Леман хорошо чувствовал тенденции и изменения на рынке в начале XX века, и он смог сделать семейную компанию уважаемой и узнаваемой. Однако настоящий рассвет компании пришелся на времена, когда у руля стоял сын Филиппа Роберт.

Американская мечта

Он возглавил Lehman Brothers в 1925 году и оставался главой 45 лет, в том числе проведя ее сквозь Великую депрессию, которая уничтожила многие другие компании. В ведении бизнеса Роберт тоже делал ставку на потребительские товары. В 1925 году он четко сформулировал приоритеты банка: компания должна финансировать в основном предприятия, обслуживающие рядовых американцев. Он также не боялся рисковать. В 20-е он вливал деньги в авиационную промышленность. В частности, в 1929 году он вместе с банком Harriman Brothers выкупил акции авиаперевозчика Aviation Company. Затем Роберт Леман вошел в совет директоров Pan American Airways, которая зарабатывала на эксклюзивных рейсах в Южную Америку.

Помимо этого, Роберт Леман рано понял, что если в XIX веке золотой жилой в США был хлопок, то в XX-м большое будущее ждет индустрию развлечений. Руководствуясь этой идеей, Леманы оказывали поддержку не очень известным кинематографическим компаниям, таким как Paramount Pictures и Fox Film Corporation (будущий 20 Century Fox). Ставка на кино была верной: к концу 1920-х годов посещаемость фильмов взлетела до небес, превратив кинематографический бизнес в крупную индустрию. Lehman Brothers финансово поддержали и первую американскую телерадиовещательную компанию Radio Corporation of America. В 1986 году она была куплена General Motors

Когда мир потрясла Великая депрессия и рынок акций внезапно обвалился, Роберт Леман стал одним из первых, кто предложил ввести хорошо известную сейчас, а тогда совершенно новую технологию привлечения средств для предприятий — продажу ценных бумаг крупным частным инвесторам без публичного размещения акций на бирже. Его банк, разумеется, становился посредником в таких сделках и получал свою долю. При Роберте компания больше не отдает приоритет только организации выпуска ценных бумаг и торговле на бирже, она начинает выступать консультантом по крупным сделкам. Например, Lehman Brothers консультировала при слиянии двух крупнейших компаний, владеющих цирками в США, — Keith-Albee и Orpheum Theatres. Образованная после этой сделки компания объединила более 700 цирков по всей Америке. К 1966 году компания Lehman Brothers разрослась настолько, что сумела войти в число крупнейших инвестиционных банков страны.

Однако за свою 45-летнюю карьеру Роберт Леман допустил просчет, который едва не стоил компании будущего. Он был первым главой компании, который брал на руководящие посты людей, не принадлежавших к династии Леман, и намеренно их стравливал. Один из партнеров банка как-то сказал, что Роберт действует, словно мафиози, которому выгодно держать подчиненных в состоянии взаимной вражды. Кроме того, акции компании распределились между ее многочисленными наследниками, которые также не могли договориться между собой. Ситуация осложнялась тем, что Роберт не оставил после себя явного преемника, а также разразившимся в начале 70-х нефтяным кризисом, ударившим по экономике. Это привело к тому, что после смерти Роберта в 1969 году компания впала в тяжелейший кризис.

Призвание варягов

С его уходом никто из Леманов больше не возглавил компанию, и ее руководством занимались привлеченные со стороны люди. С 1969-го пост главы компании получил Фредерик Эрман , однако он не смог справиться с последствиями экономического кризиса на фоне продолжающихся дрязг внутри компании, и в 1973 году пост получил Пит Петерсон, бывший министр торговли. Во время его руководства в 1975 году произошло слияние Lehman Brothers с другим некогда влиятельным инвестиционным банком Kuhn, Loeb & Co. Образовавшийся инвестиционный банк стал четвертым по величине в стране. Несмотря на это, Петерсону потребовалось несколько лет, чтобы сделать его прибыльным.

Однако его усилия не смогли исправить ситуацию в банке, и затяжной конфликт внутри Lehman Brothers привел к тому, что в начале 80-х многие банкиры покинули организацию после назначения на руководящий пост Льюиса Глюксмана. Бывший глава отдела продаж и трейдинга концентрировал свое внимание больше на торговых операциях, а не инвестициях. Это привело к снижению прибыли, и в 1984 году компания ослабела настолько, что была продана американской финансовой корпорации American Express. Новый владелец банка решил слить его со своим подразделением Shearson — давним конкурентом Lehman. Унижения добавляло то, что фактически Lehman Brothers оказалась подчинена Shearson. Даже новое название компании это подчеркивало: Shearson Lehman Brothers. В 80-е никто не верил в будущее Lehman Brothers, и компанию много ругали за плохой менеджмент. Ситуация начала меняться только в 1990 году, когда менеджеры American Express наконец решили разделить Shearson Lehman Brothers на Shearson (банковские операции с частными клиентами) и Lehman Brothers (банковские инвестиции). Затем компания и вовсе решила прекратить предоставление финансовых услуг, акции Lehman были выставлены на бирже, и компания вновь обрела независимость.

Начало конца

С момента отделения от American Express компания Lehman Brothers почти всегда неуклонно шла в гору. В ее главе еще в 1994 году встал Дик Фулд — человек, который будет руководить банком до его краха в 2008 году. Началом конца для Lehman Brothers стали ипотечные кредиты, которые компания начала набирать в начале 2000-х. После кризиса доткомов спрос на стандартные ипотечные продукты в США был очень низкий, и банки начали выдавать «субстандартную ипотеку», которая предлагается заемщику с низким кредитным рейтингом. Банки шли на это, будучи уверенными, что цены на жилье все равно со временем будут только расти, а значит кредит заемщиком в любом случаем может быть закрыт при продаже квартиры или дома.

Фактически банки снижали требования к надежности заемщиков, давали им кредиты под залог уже находящейся в ипотеке недвижимости, объединяли обязательства с разной степенью риска в новые портфели и продавали. Это происходило так: у банка есть портфель ипотечных кредитов с общим риском 50 процентов невозврата. Поскольку 50 — это среднее между 75 и 25, теоретически этот портфель можно разделить на два — один с риском невозврата в 75 процентов, а другой — в 25 процентов. По этой логике банки выпускали облигации «надежные», обеспеченные «низкорискованной» частью портфеля, «доходные», привязанные к «высокорискованной» части. Потом такие портфели снова дробили — иногда они превращались в производные финансовые инструменты, у которых риск был менее одного процента, хотя в их корне лежал все тот же портфель ипотечных кредитов с риском в 50 процентов.

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Это привело к тому, что в 2008 году общая стоимость таких пакетов многократно превышала объем ипотек, служивших залогом по облигациям. Однако после того, как в 2007 году власти США опубликовали данные о росте просрочек по ипотечным кредитам до рекордной величины за все время наблюдений, банки испугались и перестали выдавать ипотеки. После прекращения покупки жилья, цены на него начали падать, и в этой ситуации проблемы в первую очередь возникли у Lehman Brothers, которая выпускала ипотечных долговых бумаг больше, чем остальные инвестиционные банки. После прекращения покупок жилья американцами цены на недвижимость начали быстро падать, а кредиты резко стали необеспеченными, поскольку в случае продажи жилья человек теперь не мог покрыть долг перед кредитным учреждением. Показатели компании стали стремительно падать. Уже по итогам второго квартала 2007 года Lehman Brothers показала активы в 639 миллиардов долларов и первый в своей публичной истории убыток в 2,8 миллиарда.

Позже выяснится, что компания скрывала истинное положение дел, подделывая отчеты, и оно было намного хуже. Акции компании на фоне плохой отчетности и кризиса стали стремительно падать. В результате компания со 150-летней историей «сгорела» всего за год. В августе 2008 года Lehman Brothers собиралась провести дополнительную эмиссию акций, но накануне рейтинговое агентство Standard & Poors снизило рейтинг компании. В начале сентября Lehman Brothers обнародовала отчет за первое полугодие, который выявил потери почти в четыре миллиарда долларов за квартал, после чего стоимость акций стала стремительно падать. На фоне этого инвестиционный банк JPMorgan Chase фактически перекрыл Lehman Brothers кредитные линии. Дик Фулд активно пытался реализовать последний шанс Lehman — найти покупателя. Интерес выразил Корейский банк развития, трижды предлагавший сделку, однако Дик Фулд — единственный человек, который мог принять такое решение, отказывался. Корейская сторона готова была заплатить 6,4 доллара за акцию, а Фулд соглашался на сделку только при условии 17,4 доллара за акцию.

Из-за такой несогласованности в позициях сделка заглохла. В этой ситуации банку оставалось только надеяться на помощь со стороны государства, и у него были причины считать, что он ее получит. В первых числах сентября два крупнейших ипотечных банка мира Fannie Mae и Freddie Mac чуть не обанкротились, и в Минфине США приняли решение их национализировать. В руководстве Lehman верили, что при самом худшем сценарии власти не дадут потонуть такому исполину, как Lehman Brothers. До этого государство выдавало кредит банку Bear Stearns — конкуренту Lehman, который также оказался в затруднительной ситуации. Кроме того, аналитики утверждали, что финансовый мир постигнет катастрофа, если Lehman Brothers обанкротится.

Однако на деле ситуация с Lehman была совсем иной. Как написал бывший вице-президент Lehman Brothers Лоуренс Макдональд в своей книге «Колоссальный крах здравого смысла» о падении компании, накануне объявления банкротства Фулд встретился с американским министром финансов Генри Полсоном, после чего стало окончательно понятно, что никакого спасения Lehman Brothers со стороны государства ждать не стоит. Фактически Полсон сказал Фулду продать компанию, а последний попросил его не лезть с советами:

«"Я на своем посту намного дольше, чем вы проработали у себя в Goldman, — парировал Фулд. — Не учите меня управлять моей компанией. Я готов играть, но в своем темпе". Министр финансов насупился, и, возможно, именно в этот момент судьба Lehman была решена. Фулд вышел из-за обеденного стола, нажив еще одного врага», — говорится в книге.

Звонок президенту

Последняя попытка спасти Lehman Brothers была предпринята вечером 14 сентября перед крахом компании. После того как окончательно стало понятно, что Lehman Brothers неоткуда ждать поддержки, руководство компании решило разыграть свою последнюю карту. Одним из членов правления был инвестиционный банкир Джордж Уокер IV, который приходился пятиюродным братом президента США Джорджа Буша-младшего . Его попросили позвонить президенту и попросить о помощи.

«Не уверен, что это правильно», — сказал он.

«Я не приказываю тебе. У меня нет на это права. Я перед тобой на коленях, Джордж. Пожалуйста, позвони ему, прошу тебя. Это наш последний шанс», — сказал другой член правления Майк Гелбанд.

Уокер отошел в сторону и набрал номер президента. Его долго не соединяли, пока наконец оператор не сказал: «Прошу прощения, мистер Уокер. Президент не может сейчас подойти к телефону». В этот момент стало ясно, что Lehman Brothers прекратил свою историю. В понедельник 15 сентября 2008 года компания подала заявление о банкротстве. К этому моменту ее долги составили 613 миллиардов долларов плюс 155 миллиардов долгов по облигациям. Банкротство компании стало спусковым механизмом, который запустил активную фазу финансового кризиса не только в США, но и во всем мире.