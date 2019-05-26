Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.51
$
64.69
72.25
72.43
Прогноз
27.05 – 03.06
$
65.07
73.78
Индексы и котировки Brent
69.26
+0.00 Золото
1284.62
+0.00 РТС
1279.11
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
24.05
1.1204
–0.0030
10.05
1.1234
21.05
10.05
29.04

LG поиздевался над Huawei и исправился 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Andy Wong / AP Photo
Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google. Об этом пишет PhoneArena.
В своем Twitter южнокорейский производитель потроллил конкурента, выложив скриншот переписки с Google Assistant, в которой на вопрос «кто является твоим лучшим другом» помощник ответил «не хочу забегать сильно вперед, но думаю, ты и я хорошо ладим». Картинка сопровождается подписью LG и Google: «Отношения, которые годами остаются крепкими».
Позднее LG удалил провокационный твит.
Издание допускает, что это мог быть давно запланированный маркетинговый ход, который оказался опубликован в неподходящее время. Однако если это является попыткой высмеять неспособность Huawei вести дела с Google, то «LG, вероятно, следует пересмотреть свою стратегию онлайн-маркетинга».
19 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения из-за угрозы цифровой безопасности. В результате Huawei, которую ранее неоднократно обвиняли в слежке за пользователями и передаче их персональных данных китайским спецслужбам, оказалась в черном списке. После этого о разрыве контактов с Huawei объявили Google и производители чипов для процессоров Qualcomm, Xilinx и Broadcom.
Последние новости
Киев пригрозил России гамбургскими санкциями Определились финалисты чемпионата мира по хоккею Сборная России уступила Финляндии и лишилась финала чемпионата мира
Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют47
Названы самые дорогие города для свиданий
Оценены риски в деле с нефтепроводом «Дружба»1
Захарова назвала мифом бессмертие доллара9
Самое эффектное банкротство в истории США
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение