LG поиздевался над Huawei и исправился

Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google . Об этом пишет PhoneArena.

В своем Twitter южнокорейский производитель потроллил конкурента, выложив скриншот переписки с Google Assistant, в которой на вопрос «кто является твоим лучшим другом» помощник ответил «не хочу забегать сильно вперед, но думаю, ты и я хорошо ладим». Картинка сопровождается подписью LG и Google: «Отношения, которые годами остаются крепкими».

Позднее LG удалил провокационный твит.

Издание допускает, что это мог быть давно запланированный маркетинговый ход, который оказался опубликован в неподходящее время. Однако если это является попыткой высмеять неспособность Huawei вести дела с Google, то «LG, вероятно, следует пересмотреть свою стратегию онлайн-маркетинга».