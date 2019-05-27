Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности

Падение ставок по депозитам вынуждает россиян присмотреться к альтернативным финансовым инструментам. Этим тут же решили воспользоваться банки. Но клиентов часто вводят в заблуждение, а порой и вовсе обманывают, предлагая одни финансовые продукты под видом других. Проблема актуальна для российского рынка уже несколько лет, однако решать ее начали только сейчас. Причем грешат подобной практикой даже крупные банки. Нажива ради наживы — в материале «Ленты.ру».

Под шумок

Продажу одних финансовых продуктов под видом других принято называть мисселингом. В России с этой проблемой сталкивается почти каждый десятый клиент банков. По итогам 2018 года поток жалоб потребителей финансовых услуг в Центробанк увеличился почти вдвое по сравнению с 2017 годом. При этом 90 процентов претензий относятся именно к мисселингу. Под видом вкладов гражданам продают полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), паи ПИФов, предлагают вложения в ценные бумаги, в том числе в облигации и векселя самого банка или «дружественных» организаций. Логика продавцов ясна — они получают дополнительные комиссии, выступая агентами страховых и управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и т.д.

Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

В результате сотрудники банков ведут некорректные, а зачастую и агрессивные продажи, нередко вводя потребителей в заблуждение. Свежее исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) в рамках совместного проекта Минфина Всемирного банка (имеется в распоряжении «Ленты.ру») лишь подтверждает актуальность проблемы. «Тайные покупатели» КонфОП посетили московские офисы крупнейших банков с целью выявления нарушений. По «легенде» у них было 250 тысяч рублей, которые они хотели вложить под проценты. Менеджеры большинства банков, которые посетили «тайные покупатели», сразу же начали предлагать клиентам вложить деньги в инвестиционную программу, даже ничего не рассказав об обычном вкладе.

Например, в Газпромбанке посоветовали открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или вклад «Инвестиционный доход», который по сути вкладом не является, поскольку половина вложенной суммы будет идти на оплату паев Газпромбанка. А в банке «Открытие» предложили разделить сумму на несколько частей: часть положить на обычный вклад, другую — внести на доходный счет, а третью направить на инвестиционное страхование жизни. Правда, сама кредитная организация не считает это некорректными продажами или навязыванием. В ответ на запрос «Ленты.ру» в «Открытии» пояснили, что банк предлагает клиентам, заинтересованным в повышенной доходности, возможность диверсификации инвестиций: в классические банковские продукты — депозит, накопительный счет — и в инвестиционные инструменты. При этом в банке заверили о серьезном подходе к консультированию клиентов в несколько этапов. В Газпромбанке также настаивают, что при консультациях менеджеры всегда действуют в интересах клиентов и никогда не призывают воспользоваться одним продуктом в ущерб другому.

Хата с краю

Многие банки использовали другую схему, предлагая инвестиционные продукты не сразу, а после информирования о стандартном вкладе. При этом менеджеры в красках расписывали преимущества других сберегательных продуктов и советовали их как более выгодную альтернативу стандартному депозиту. Например, в банке ВТБ предложили семейное страхование (программа «Семейный капитал»), отметив, что доходность по нему будет выше, чем по вкладу. В пресс-службе ВТБ на запрос «Ленты.ру» сообщили, что банк «работает строго в соответствии с законодательством. Сотрудники всегда предоставляют полную и исчерпывающую информацию о продуктах страхования, а также проводят индивидуальную профессиональную консультацию клиента. Только после этого подбирается продукт, соответствующий его требованиям и риск-профилю».

Райффайзенбанке как альтернативный вариант вкладу предложили разместить деньги в дочернюю компанию Райффайзенкапитал или приобрести программу накопительного страхования жизни на срок от пяти до 30 лет. Представитель банка корректно рассказал о всех продуктах, не смешивая понятия, однако вопрос рисков был раскрыт не до конца — сотрудник не рассказал, какие инструменты застрахованы государством, а какие нет. В связи с полученной информацией в пресс-службе даже пообещали провести внутреннюю проверку.

Провести свое расследование решили и в Московском кредитном банке (МКБ). Там, по данным КонфОП, «тайным покупателям» посоветовали открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). При этом менеджер банка указал, что по сути это такой же вклад, поскольку деньги вкладчиков в данном случае не просто лежат в банке, а «банк на них что-то покупает, чтобы потом выплатить клиентам проценты». Стоит отметить, что сравнение ИИС с вкладом некорректно, потому что на индивидуальные инвестиционные счета не распространяется система страхования вкладов. К слову, ни один из банков, предлагавших инвестиционные продукты или «гибридные» вклады, не сообщил клиентам об отсутствии гарантий сохранности средств со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Однако в своих комментариях «Ленте.ру» все банки, напротив, настаивали, что в обязательном порядке информируют клиентов о всевозможных рисках, что инвестиционные программы, в отличие от банковского вклада, не гарантируют доходность, а АСВ в свою очередь не гарантирует сохранность средств. В частности, об этом заявили в Промсвязьбанке , сотрудники которого рекомендовали «тайным покупателям» вклад вместе с инвестиционным страхованием жизни «Моя стратегия». При этом, по данным КонфОП, менеджеры этого банка не упомянули ни об отсутствии гарантий доходности, ни об отсутствии гарантий со стороны АСВ. Также они не предоставили договор вклада с индивидуальными условиями для предварительного ознакомления, чего, впрочем, не сделал ни один из банков.

Засучили рукава

По большому счету инвестиционные инструменты действительно могут принести больший доход, чем вклад. Например, плюсами инвестирования в облигации являются возможность получения дохода (купонных выплат), который может превышать предлагаемую банками ставку по депозитам, а также ликвидность этих бумаг. Но и риски у них выше, чем по депозиту. Клиенты могут ничего не заработать или потерять сбережения при инвестировании в ценные бумаги. У клиентов зачастую наступает разочарование, когда они более внимательно знакомятся с условиями договора, поэтому замалчивание некоторых ключевых принципов работы инвестиционных продуктов со стороны сотрудников банка приводит к множеству проблем.

Сами по себе такие финансовые инструменты не могут считаться некачественными, однако человек, который их приобретает, должен четко осознавать, что это такое, понимать и принимать все риски подобного инвестирования. Не снимая ответственности с сотрудников банков, осуществляющих некорректные продажи, Центробанк указывает, что одной из причин широкого распространения мисселинга можно считать невнимательность потребителя к деталям при заключении договора, нежелание изучать предлагаемые к подписанию документы, готовность «верить на слово», чем банки, конечно, пользуются. Например, в пресс-службе Россельхозбанка «Ленте.ру» сообщили, что после принятия решения о выборе комбинированного продукта клиент в обязательном порядке подписывает уведомление о рисках, возникающих при индивидуальном страховании жизни. При этом, по данным КонфОП, на этапе консультирования сотрудники Россельхозбанка, как и остальные, умолчали об отсутствии гарантий со стороны АСВ.

За 2018 год Банк России получил более тысячи жалоб, связанных с мисселингом, из них примерно половина — на продажу полисов ИСЖ под видом вкладов. С 1 апреля в силу вступило указание регулятора, по которому страховщики и их агенты при продаже полисов страхования обязаны предупреждать клиентов об основных рисках этих продуктов. Продавцы должны сообщать клиентам о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денег при досрочном расторжении договоров страхования. Таким образом, теперь продажу полисов ИСЖ регулирует Банк России.

Формально мисселинг не является нарушением закона, однако он, безусловно, является недобросовестной практикой, и участники финансового рынка стараются с ней бороться. Так, Всероссийский союз страховщиков принял профессиональный стандарт для продаж полисов страхования жизни, а саморегулируемая организация «Национальная Финансовая Ассоциация» (СРО НФА) по инициативе ЦБ занимается подготовкой требований к шаблонам продаж отдельных финансовых продуктов. В них будет указано, что сотрудникам банков можно и нельзя говорить при обслуживании клиентов. Эти требования должны появиться уже во втором квартале 2019 года. В ЦБ настроены оптимистично, по мнению регулятора, теперь случаев мисселинга, по крайней мере, в сегменте ИСЖ должно стать меньше. Правда, на это потребуется какое-то время.